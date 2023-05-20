二次政黨輪替從今天起邁入蔡英文執政的第八年，也是最後一年。依國發會及統計部門估計，我國服務業就業人數已接近700萬人，占全體就業人數比重於今年首度升破60％，這原是2008年就該達成的目標，遲至今年才達到，顯示七年來蔡政府在服務業所花費的心力，極其不足。

對於長期忽視服務業，2004年行政院有點警覺，曾召開全國服務業發展會議，通過「服務業發展綱領及行動方案」，這個方案開宗明義即指出要調整過去「重製造業，輕服務業」的產業政策，要把過去對服務業「除弊」的心態改為「興利」，針對觀光、文化創意、設計服務、流通等服務業提出13項旗艦計畫，其中配合修正的法律、行政命令及配合事項逾700項，並設服務業專案辦公室推動管考，以釋放服務業的發展能量，其目標是讓2008年服務業生產毛額占GDP比率升至71.4％，服務業就業人數占比達到60％。

遺憾的是，服務業發展方案雖提出許多願景及計畫，但功敗垂成者多，例如振興電影、振興電視產業，發展藝術產業、發展設計產業為亞太地區創意設計重鎮，塑造台灣成為多元且優質的觀光之島皆是從「除弊」改為「興利」的典範。然而由於當時內閣年年改組，人去政息，推動成果難期有成，此一方案的目標是2004～2008年服務業實質生產毛額平均年增率達6.1％，惟事後統計，平均年增率3.8％，與原訂目標相去甚遠。

也正因為服務業成長低迷，服務業生產毛額占GDP的比率非僅沒有達成目標71.4％，反而逐年下降，由2004年的66.1％降至去年的60.8％，近十年服務業實質生產毛額平均年增率2.4％，不如平均經濟成長率3.2％，服務業擴張力道之弱，於此可知。

當年游內閣提出服務業行動方案，確實看出台灣長期經濟發展的毛病，所提出的計畫也算是對症下藥，可惜今年游內閣，明年謝內閣，後年蘇內閣，內閣如此更迭，相關計畫豈能有成？事實上，當年之所以提此方案也是著眼於隨著經濟發展，產業重心會由製造業轉向服務業，先進國家無不如此，近年美國、英國服務業生產毛額占GDP已逾80％，歐盟、日本也逾70％，就連韓國也達64％，皆遠在我國之上，這說明19年前的游內閣是看到了問題，可惜後繼無力，未竟全功。

觀察世界貿易組織（WTO）所公布的服務貿易排名，也可以看出台灣服務業競爭力的不足，去年台灣服務輸出名列全球第26，比提出服務業行動計畫的2004年退步2名，反觀南韓去年排名16，日本11，新加坡、荷蘭幅員雖小，服務輸出卻居全球第八、第九，由此可知，服務業未必是大國的天下，只要能找出自己的優勢文化，政策不要朝秦暮楚，仍有可為。

台灣服務業生產毛額占GDP連年下滑至60％，相反的，服務業就業人數連年升高至60％，也許今年或明年，兩條以時間數列畫出的曲線就要交叉了，這兩行數列原是正相關，不會交叉才是，但如今卻出現即將交叉的態勢，這說明服務業雖帶來了可觀的就業機會，然而由於服務業動能不足，服務輸出太弱，因此所創造的就業機會，薪資自然不高，如今就業人數占比升逾60％，雖是可喜，也是可憂，長此以往，台灣的工作貧窮（working poor）將會愈趨嚴重。

各國經驗告訴我們，製造業或外移，或趨向資本技術密集已是必然之勢，已不可能創造更多的工作，相對的，服務業成為就業機會的來源，已無庸置疑，如今美國服務業創造了80％的就業機會，德國創造了71％，日本創造74％，韓國也創造了70％，從各國發展的經驗研判，日後我國服務業部門還會帶來更多的工作機會，差別只在於是否會淪於工作貧窮而已，服務業占GDP跌破60％，服務業就業升破60％，雖不是什麼黃金交叉、死亡交叉，但也可視為工作貧窮2.0的分水嶺。

看看現在台灣的服務業青年人的處境，陳內閣應檢視一下19年前的「服務業發展綱領及行動方案」，想想，若有一天服務業占GDP跌到58％、56％，而服務業就業占比升至62％、65％，這個社會究竟會變成什麼樣子？別人可以不想，身為閣揆必須思考，綜觀各國發展經驗及昔日方案，提出服務業發展方案，如此或可為工作貧窮的青年人找到出路，不論從經濟發展或社會安定而言，研提服務業發展方案皆有其重要性及急迫性，蔡政府在執政的最後一年自應加緊步伐，補上產業政策的最後一塊拼圖。