上周，朋友家門口多了一塊告示牌，上面用中英文書寫「防空避難」，並畫上避難方向。奇怪的是，好端端怎會出現這樣的告示？又沒聽說要萬安演習。

最近退輔會主委馮世寬老出誑語，記者問他國軍留不住志願役官兵問題，馮世寬動怒道：「你怎麼知道留不住？不要問這種問題！」最近美國將比照援助烏克蘭模式，以「總統撥款權」供應台灣價值5億美元的武器援助，馮世寬承認，自己對5億軍援沒有很深入的研究，但他認為，突然接到無償援助一定會付出不可預期的代價，至於這代價是什麼，他就沒辦法回答。

他沒辦法回答，其實志願役的離職潮已經告訴了他答案，老百姓害怕打仗、年輕人不願上戰場，就算再高的薪水部隊也留不住人；就算美國無限制地捐助武器，台灣人也不願當美國的戰爭代理人而死。

美國軍火掮客三天兩頭往台灣跑，大小姐嘴裡不說大家也明白，台灣早已成了刺蝟島，現在還打算到處佈雷、每人發把槍、警察當軍人用、女兵也召回來教召、平白無故出現防空避難標誌、以前要花錢買的武器現在卻免費供應...給人一股戰車轆轆、戰鼓頻催的感覺，誰造成的？不就是民進黨嗎？美國五億元的代價是什麼？是台灣老百姓的命！

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