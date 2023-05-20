代表國民黨出戰明年總統大選的候選人，在黨員及支持者的千呼萬盼之下總算出爐，不出所料是由最強母雞的新北市長侯友宜出線。候被徵召伊始，可以預料的是正反意見紛至沓來。當初滿懷希望的郭台銘未獲提名，乃跑到日本去散心。郭台銘這一走更留下了一堆胡疑，給有心無心者提供了大量的話題，也給國民黨製造了不少難題。面對這種態勢，筆者想起了星雲大師生前的一段話。

星雲大師這段話是有關螃蟹的比喻，「竹簍中只有一隻螃蟹時，一定要把竹簍口緊緊蓋住，否則螃蟹會沿著竹簍邊邊爬將出來。但是竹簍裡若有兩隻以上的螃蟹，即便不蓋簍口，螃蟹也逃不出來。因為只要一隻螃蟹想爬到竹簍口，另一隻螃蟹就會死命將它往下拖，因此沒有任何一隻螃蟹可以逃的出來」。

當然人又不是螃蟹，但卻也不得不說，國民黨人有時還真像是一群螃蟹。見不得他人的好，非得自己出頭才行！《紅樓夢》小說中有一句形容螃蟹的話，那就是「鐵甲長戈死未忘」。因為螃蟹沒有「群我」精神，只有「唯我獨大」。也正是由於這種特質，才會最終換來「同歸於盡」的命運。

國民黨總統候選人已經定於一尊，團結非綠人士共同下架民進黨雖然重要，黨員的團結一致則更為關鍵；尤其是那些自命不凡的大老們，更應捐棄成見，放下小我，完成大我。面對「昨日之我非今日之我」的賴清德，以及惡行多端且罄竹難書的民進黨，也至盼一向寡言沉穩的侯友宜能夠砲火全開，才有旗開得勝的希望，否則國民黨恐將永無翻身之日！

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