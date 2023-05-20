桃園永豐雲豹隊前NBA球星「魔獸」霍華德因合體副總統賴清德宣傳惹議，因為入住總統府活動影片指稱台灣為國家（Country）導致中國網友群起撻伐，賴清德請出魔獸代言無疑是為選舉造勢，魔獸卻在事後澄清非指國家的辱台說詞，已讓國家論的「假動作」台獨重傷國格。

「魔獸」受邀2023文化總會舉辦「來去總統府住一晚」的活動，合體民進黨2024準總統參選人賴清德，兩人既然同框宣傳勢必會對腳本，如今卻因影片當中提及國家（Country）字眼，遭到中國網友怒轟「台獨」，此一事件一度延燒登上中國熱搜榜第一，逼得「魔獸」事後道歉卻已傷害台灣情感。

魔獸在影片中因為提到「自從我來到台灣，我對這個國家（Country）有全新的認識」引發爭議， 隨即事後說文解字表明「country」不一定指「國家」（也會指來到另一個地方），公開道歉並且強調傷害任何人並非他本意，表達自己非政治家，不想涉入任何政治話題；與賴清德同框當然會有政治聯想，起初既然同意照稿演出，事後卻又脫稿澄清，顯然已是尊重中國人而非台灣人的作為。

賴清德在影片中提及「這就是為什麼我們說台灣是自由的國家」，回應魔獸拋出「真的可以住總統府」台詞，兩人一搭一唱炒熱氣氛，與其說是設下政治陷阱，不如說是兩人始料未及，才會造成這場負面宣傳；與魔獸合體當然是有球團背後的政治因素，文化總局有本事讓魔獸進總統府，想要鞏固年輕人的選票，那就必須捍衛國格到底。

中國大陸國台辦對此痛批沒有常識，儼然成為大外宣的重要範本，再次喊出「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分、從來不是國家」等，利用魔獸事件再次躍上國際舞台，還說這是國際社會普遍共識；賴清德這支競選影片竟被中國拿來做反宣傳，指稱民進黨利用各種手段鼓吹台獨卻淪為鬧劇，如果賴清德讓魔獸沒有受制市場被迫道歉，那麼台灣就是國家怎會需要討論！

賴清德身為民進黨黨主席暨總統提名人，再度利用統獨論述來做人設包裝，為了明年大選開設YouTube頻道製造聲量，透過團隊幕僚進行競選宣傳，而將兩岸主張從接續總統蔡英文的「抗中保台」進化到「和平保台」，甚至拋出「反共不反中」的兩手策略，說穿了並未看出在政治靈魂有任何昇華。民進黨立委王美惠受訪表示台灣就是一個國家，強調不是中華人民共和國的一部分。如果魔獸因為認同台灣拍攝影片何需道歉，卻將台灣身為正常國家遭到影射只是地區，賴清德其實不必徵召國際球星高喊台獨，只要內心還有國格，對此就該反駁魔獸的「地區說」並向中國抗議。

魔獸影片遭到中國微博網友留下「賴清德這波操作溜啊，然後等傳到內地民意沸騰時再說大陸又開始鴨霸打壓，這樣一來支持率蹭蹭的往上竄啊」、「霍華德台獨」、「霍華德基本上可以跟大陸說掰掰了」等言論；總統府發言人林聿禪對此回應在民主台灣尊重多元的意見聲音，顯然對於魔獸事後澄清設下停損，但「地區說」的國格傷害終究無法挽回。

台灣政黨輪替的民主發展即便成熟，但在民進黨訴求本土政黨的操作之下，輔以轉型不正義的資源壟斷，加上國民黨的政治斷層逐漸擴大，已讓統獨議題陷入競選操作；一旦台獨神話幻滅之後又無法立即建立新的政治典範，難怪賴清德會從拿香拜拜的「抗中保台」，緊接自創「和平保台」以及「反共不反中」的兩岸論述，形塑民主魔咒的政治資本總是取之不盡，就會發生魔獸影片這類在既有國家主體上自降格調。

魔獸國家論的「假動作」台獨已經重傷國格，主要在於事後道歉的「地區說」，又在同時尊重中國人與台灣人的說法上自相矛盾，賴清德在事件之後並未對此捍衛國格反而淡化，引來中國大陸國台辦藉此作大外宣稱台灣不是國家，徵召前NBA球星的政治行銷為國宣傳反而掀起辱華風波，總統府的回應卻對魔獸的「地區說」表達尊重，也顯現出民進黨高舉國家神話塑造民主魔咒的低級手法。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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