蔡英文總統就職7周年之際，可以說，民眾心裡沒有絲毫喜悅。因為我們面對的是一個危機四伏的臺灣！如同小船般在冰洋中穿梭迂迴，偏偏地緣政治、經濟衰退、治安敗壞、青年低薪失業等四大問題如同高聳冰山般迎面而來，稍有撞擊就足以動搖國本，又碰上了甚至無知、無為、無能、無感的迷航政府，只能說一路走來、步步驚心！

顯而易見地，民進黨政府這次政黨輪替後，並沒有展現出足夠的執行力、責任感與領導力。是以，要讓台灣重返康莊大道，再創台灣奇蹟，也祇有政黨輪替，大破大立，讓專業的人坐上專業的位置，才能解決台灣當前的困境。

其實回顧過去，我們曾挺過最飄搖動盪的國共內戰與三次台海危機，也在70年代石油危機、90年代亞洲金融危機、2008全球金融海嘯中一次次逢凶化吉，台灣靠的不是時運，而是國家在危難中選擇了一條相對正確的道路前行！

所以，領導人的遠見與國際視野是如此重要！當年正是因為蔣經國、尹仲容、孫運璿、李國鼎、趙耀東等先生們的高瞻遠矚，制定出得以澤披多個世代的經濟大戰略，才讓缺乏資源且市場淺碟的台灣，創造出驚豔全球的經濟奇蹟，我們的高科技聚落更成為牽動全球經濟與科技的生命線！

反觀民進黨執政的7年，無法誠實面對台灣經濟與產業遭遇到的風險，罔顧經濟發展的客觀條件，無法從意識形態施政的魔咒中解脫，以致陷入了戰略迷航的7年！喪失了讓台灣再攀高峰的產業契機，甚至錯過了提前布局、超前佈署的良機。

看不清全球政經變局，將危機當作轉機，以致在地緣政治上，兩岸風險迅速提高，加上民進黨政府橫挑強鄰，台海儼然全球最危險的區域，更是火藥庫。政府只知沉溺於五花八門的大內宣、大外宣，卻看不到有任何具體規劃與避戰的努力，更刻意掩飾地緣政經威脅產業生存的高度風險，絲毫看不出把半導體聚落當成國家核心利益來保護的態度。

經濟上，政府財政紀律不彰，花錢不手軟；預算越編越多，卻對經濟成長或產業創新沒有助益。官員們坐視區域經濟崛起，對臺灣受到全球供應鏈重組和競爭對手的追趕無動於衷，對產業面臨缺水、缺電、缺地、缺投資、缺人力、缺人才的諸多困境束手無策。難怪台灣產業競爭力與優勢正在不斷流失！

治安敗壞的程度，更如脫疆野馬般失控。民進黨執政7年下來，曾幾何時，台灣已淪為犯罪天堂、詐騙之島？到處都是詐騙，黑槍、毒品各種社會案件層出不窮，嚴重衝擊民眾的生活和安全，人人自危？人民需要的是迅速確實、掃蕩犯罪的治安內閣，一個能以鐵腕與執行力滿足人民最基本安全需求的閣揆與內閣，民進黨除了大內宣又做了些什麼？

面對這些問題，民進黨政府的表現令人失望。特別在年輕人的處境上，國家未來的主人翁面臨失業、低薪、高房價、高租金這些問題，在社會處境上出現嚴重的相對剝奪感，這些問題，民進黨政府都看不到？青年就業方案8年砸了近3百億，青年失業率還是8.36%，為全體國民失業率3.67%的2.28倍，這種畢業即失業的痛苦，政府拿不出辦法解決嗎？

只能說，一黨獨大的民進黨早已離年輕人與庶民越來越遠，更無法體會低薪與通膨之苦已成為全民的生活日常。說穿了，這就是執政倦怠症！權力滿滿的執政黨，始終未將國內外各種警訊放在心裡，甚至刻意混淆視聽，不讓民眾貼近真相，以維護得來不易的權力紅利。

台灣想要避免陷入不可挽救的困局，民進黨政府顯然是指望不上了！唯一的解方是民眾自救，寄望2024的政黨輪替，調整戰略與布局，才能讓台灣有個重啟的機會，徹底擺脫危機困境！

（作者為立法委員）

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