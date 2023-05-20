中國國民黨2024總統參選人塵埃落定，人氣領先的新北市長侯友宜不負眾望。然而，相較「霸道總裁」郭台銘、「務實台獨工作者」賴清德、「政壇怪咖」柯文哲等其他劍指2024的政治人物，一向低調示人，對政治議題鮮少有論述的侯友宜最令大陸上下感到陌生。連日來，大陸對侯友宜的態度成為輿論關心的話題。

侯友宜被徵召當天恰逢大陸國台辦例行記者會，會中出現了兩個和他有關的問題。第一個問題涉及侯友宜對兩岸關係的最新表態，即反對「台獨」，但也不認同「一國兩制」。

這個立場其實不是侯友宜的獨創，而是國民黨高層的共識。對此，國台辦發言人給出的也是求同存異的制式回答，既肯定了反對「台獨」的意義，也解釋了大陸堅持「一國兩制」的緣由。「在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，我們願與島內各界人士和廣大台灣同胞一道，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。」發言人的表態並不只是一句官話，而是提醒侯友宜國共兩黨是有共同政治基礎的，希望他也能成為助力兩岸關係和平發展與台海和平穩定的「各界人士」之一。

第二個問題則直接跟侯友宜被徵召有關。對此，發言人一共回答了三點，對國民黨的家務事不作評論、對國共交流態度明確等都是標準答案；最耐人尋味的是第三點：「我們也注意到，中國國民黨領導層與有關各方都多次表示要團結，不能分裂。我們對此持續關注。」顯然，大陸也知道雖然賴清德接了蔡英文的爛攤子，但民進黨的基本盤還在，如果國民黨重蹈「內鬥內行，外鬥外行」的覆轍，2024侯友宜是沒有希望勝選的。

官方微言大義，留有餘地，但直面讀者的媒體不能虛與委蛇。深圳衛視「直新聞」就以《侯友宜是誰？》為題刊發特稿，說明大陸民眾對侯友宜確實很陌生。文章介紹了侯的傳奇經歷，稱讚他有豐富的地方執政經驗，特別是在新北的4年，正是其「少政治、多做事」治理理念的體現。涉台媒體更關心他的兩岸論述，認為侯對於兩岸問題需有更加清晰的立場表達。

至於侯友宜與賴清德對決，上海官媒「上觀新聞」援引專家的話說，如果選舉主軸集中在戰與和、拚經濟、拚發展等領域，對國民黨相對有利。但如果在民進黨操控下再次販賣「芒果乾」，則容易被民進黨所牽制而影響選情。雖然侯友宜氣勢正盛，但並非沒有軟肋，比如被深藍視為「藍皮綠骨」、在2021年「四大公投」中選擇明哲保身等。

此外，文章還不無憂慮地指出，無論就學歷、履歷，還是治理經驗而言，侯友宜相較賴清德都不占優勢。如此說來，即使國民黨此輪整合要好過2020和2016，侯友宜仍將面臨一場苦戰。