國民黨2024人選終於底定。之前因為競爭對手已經出發，讓很多國民黨支持者憂心起跑的時間較晚，不利競爭，但距離選舉還有7個多月，這其實是一場長跑，先發從來不等於先至。

國民黨徵召侯友宜的決定，從各種量化質化資料看，侯友宜是國民黨「最強」候選人這點，從來沒變，也擁有黨內黨外的很高共識。

侯友宜為什麼最強？他南部基層的出身背景，待人「交陪」的獨特溫度，展現出親和力。他的長期警察歷練、新北的多年執政耕耘，展現了踏實的執行力。他一路走來，面對各種挑戰，能不走偏鋒、沈穩應對，在許多民眾心中累積了信任力。比起綠營政治人物距離人民愈來愈遠、執政成績虛有其表，還有不斷在台灣內部搞對立鬥爭、做政治操弄，能讓多數人民信任的人物，在台灣政壇已快瀕臨絕種。

侯友宜被徵召前，看看許多綠營政客名嘴的表現，很多人想著的是要擴大國民黨內部矛盾。即使徵召底定，這樣的刻意分化還在持續。奇怪，綠營不是在執政嗎？想要勝選怎麼不是靠政績，告訴台灣民眾為什麼應該繼續投給你們，卻只想靠藍營內訌呢？不會不好意思嗎？

除了好的特質，侯友宜當然必須在未來提出他對台灣該怎麼發展的具體政見。不過侯友宜始終有個最大的助選員，就是綠營的執政「成績」。不少綠營的人想用「侯侯做代誌」來取笑之前因為沒正式起跑，所以回答略顯保守的侯友宜。但其實綠營要自問的是，台灣被搞成經濟疲弱、缺這缺那、內部對立、兵凶戰危，不就是因為執政的你們沒能「好好做事情」嗎？

侯友宜獲得徵召，前方面對的是艱鉅挑戰。藍營一定要展現團結，非綠的所有力量也必須爭取。當然我們不可能奢望政治人物的心結和私心一夕之間就能神奇消失，但侯友宜的助力是：望治心切、期望和平的台灣人實在太多。任何政客如果為心結和私心而妨礙了台灣走往正向的改變，就太對不起這些民眾了。

主帥到位、陣容排開、鳴槍起跑，可以期待的是，藍營之前因為人選不定而受限的戰力將會快速凝聚，這會是侯友宜從「侯侯做代誌」升級到「侯侯做大代誌」的時刻。什麼是「大代誌」？就是用良善、沉穩，用對台灣真正好的政策方向，來贏回全體台灣人的信任，讓人民過得更安心、過得更好。這個「大代誌」說來簡單，卻被執政者忽視太久，那就是「讓大家過好日子」。這7年來沒能讓大家過得更好的人，就該下台換好好做事的人來做。

（作者為世新大學特聘教授）