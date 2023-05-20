面對詐騙民怨，蔡政府宣布再砸13億強化「打詐國家隊」。話才說完，就爆出執政黨立委陳歐珀接受詐騙集團的房、車供養，「國家隊」卻是連屁聲都不敢放，高舉排黑條款的賴清德也噤聲不語，蛇鼠一窩，打詐國家隊形同淪為「詐騙國家隊」。

政院去年7月首度成立打詐國家隊，但據警政署統計，去年詐騙總數為2萬9千件，創6年來新高，詐騙金額直逼70億，顯示國家隊是虛有其名；為安撫老百姓的不安，本月初政院又喊話要再砸13億推動「打詐行動綱領1.5版」。

成效如何依舊未見，但陳歐珀就先被爆出免費使用詐騙集團im.B的大樓，連車輛都由該集團供應。眼見這種失格立委享盡被害人血肉所換來的不義之財，整個民進黨竟也悄然無聲，連賴清德的「排黑條款」都跟詐騙集團的良心一樣，全被狗啃了。

令人心寒的是，東窗事發後，民進黨一方面縱容陳歐珀被詐騙集團包養，另方面，竟以「破壞黨譽」之名要開除針砭時政不遺餘力的郭正亮黨籍。請問陳歐珀與郭正亮，誰該走、誰該留？這種基本道德是非，民進黨難道已經沉淪到無法做出判斷？

更甚者，陳歐珀的背後是否隱含更廣泛的黑白共生鏈結構？哪些官員民代也被騙徒供養？這些問題，打詐國家隊難道不該循此揪出更多藏汙納垢？

當詐騙集團張牙舞爪，整個執政黨若是選擇應作為而不作為，對於成千上萬被害人的苦痛也是無動於衷，只會虛與委蛇做表面功夫，這無疑就是淪為詐騙集團的共犯。台灣會變成國際口中的「詐騙之島」，蔡政府必須負起最大責任。