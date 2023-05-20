李登輝總統於1990年夏季邀請朝野各界代表召開國是會議，研修《中華民國憲法，推動憲政改革，落實台灣主體政治。

兩岸關係起伏動盪，尤其近年美中爭霸，台灣成為前哨站，風雲四起，卻未見任何總統再召開國是會議，邀朝野理性共商國是，以謀國家長治久安之道。

本人特此發起「民間國是會議」，跨越黨派、族群、宗教和世代，承聯合國二大NGO「全球和平聯盟」及「國際職業婦女協會」的台灣總會與三個國內智庫共同支持，先在台北，而後高雄及台中，展開第一階段的北中南分區國是會議。邀請各界菁英，集思廣益，研討建構「台灣新共識」，其中中山大學及中興大學兩個社會科學院均擔任承辦單位，助益良多。

第二階段盼獲各政黨及下屆總統候選人等支持，擴大舉辦「全國民間國是會議」，形成「台灣新共識」民間版，以便呈獻給明年1月誕生的新任總統，期許他於上任後能正式召開「國是會議」，形成台灣新共識，組成代表團赴北京談判，也作國際宣傳，爭取支持，如此必能消弭台海危機，捍衛民主和平。

在319北區國是會議時，本人曾據實揭露「九二共識」的真相與假相，並根據30年來國內外政治情勢的演變，指出「物換星移‧統獨變易」，九二共識應存諸歷史，另由朝野共同建構「台灣新共識」，方能為下一代擘繪嶄新未來。

1992年時，台灣人口2080萬人，2022年時2326萬人，30年來國際情勢天翻地覆，生老病死使人口族群及世代變化甚大，對於國家認同也產生鉅變。1992年自認台灣人者占17.6%，自認中國人者25.5%，但今年元月民調，自認台灣人高達61.4%，而自認是中國人不到5%。

2000年5月20日，一黨專制55年的中國國民黨由李登輝總統代表將政權移轉給人民依法選出的民進黨陳水扁和呂秀蓮，實現歷史性的政黨輪替，並落實兩性共治。未動一兵一卒，未流一滴血，台灣和平締造民主奇蹟。

2004年3月19日，二顆子彈打中陳、呂兩位現任正副總統，兩人奇蹟式存活，卻造成謠言四起，藍綠對立，台灣社會因而撕裂，迄未和解和諧。但今年319我已促成藍綠共同參加「北區國是會議」，開始化解對立。今年5月20日南區民間國是會議也在高雄順利舉行。

誠實面對台灣歷史，台灣命運的轉捩點包括：1895年馬關條約「永久割讓」台灣給日本、1950年蔣介石在台北「復行視事」、1950年韓戰爆發，美國宣布台海中立，造成「一中一台」、1952年舊金山和約生效，台北和約簽訂、1971年ROC退出聯合國，世界各國紛紛承認PRC、1979年美中建交‧美台斷交、1996年台灣歷史性首度總統民選，實現「國家主權獨立」、2000年民進黨執政，政權和平轉移。結論是：一、台灣被清廷出賣；二、台灣不再屬於中國；三、中華民國與台灣合體為主權獨立國家。

總體說來，當前「台灣人」應該包括：原住民後裔、日本殖民後裔、PRC建政後來台者、來台大陸籍後裔及新移民等五大類，由於與台灣的歷史因緣不同，自然形成不同的政治意識。若從人口的演變來說，退出聯合國時台灣人口1500萬，美麗島時代有1700萬人，2019疫情爆發前人口高達2360萬人，疫情開始後人口下降，去年底人口總數2326萬人。政治人物30年來老是喊台灣2300萬人，未免太隨便。

面對台灣前途的決擇，獨立或被統一？民主或共產專政？另尋第三條路？大家對不同的主張可以提出思辨，但勿需淪為情緒化或結仇恨。最重要的是，應該透過國是會議，本於民主機制，進行理性與智慧的探討，必能尋找出一條利多弊少，福澤蒼生及後代的第三條路來。

這就是「國是會議」的功能。尤其在大選期間由民間超黨派「笨鳥先飛」，先凝聚民間共識，盼所有總統候選人能參與，親自聆聽民意。明年再由新任總統召開正式國是會議，「確立」台灣新共識，作為與中國和平談判的依據。全世界再沒有比這樣更民主更明智的和平機制吧！

（作者為前副總統）