G7領導人峰會在日本廣島召開。東道主日相岸田文雄表示，與會國同意台海和平與穩定的重要性，並主張兩岸問題應和平解決。此外，G7成員國將經由對話與中國建立具建設性且穩定的關係。

誰都知道兩岸問題應和平解決，然而，拼命鼓動台灣購買軍備武器，提油救火，像是要和平解決問題嗎？

和平解決問題？那不就是應該坐上談判桌嗎？是誰始終不願與中國大陸談判？談判不是應該要對話嗎？陸方說，承認「九二共識」雙方就可對話，是誰不願接受「九二共識」？荒唐的是，「九二共識」其實是台灣方面提議、「冠名」，陸方不反對的「共識」。

民進黨開口閉口罵人，哪裡是想要和平解決問題？民進黨執政無能，處處甩鍋中共，哪裡是想要和陸方和平解決問題呢？

岸田文雄說G7成員國將經由對話與中國建立具建設性且穩定的關係。欲達此目標，不難，就請美國停滯對台軍售、停止幻想、停止鼓譟炸毀台積電、停止擴充在日韓的軍備。少了美國這座靠山，亞太地區的國家就不能自行解決問題了？

美國不插手，東南亞各國組成了東協10國，組成了三個東協10+1(中國自由貿易區+南韓自由貿易區+日本自由貿易區)。亞太各國和其他國家也組成了金磚五國、上海合作組織，一帶一路、亞投行、絲路基金等經濟合作協議和組織；亞太經濟合作蓬勃發展，台海和平與穩定怎麼會失控？

美國宣稱的「第一島鏈」何在？距離美國本土或海外屬地多遠？為何麼美國在日本南韓有大量的駐軍？日本南韓是美國的保護國還是殖民地？美國憑什麼介入亞太地區的問題？G7會員國除日本外，其餘六國都是歐美國家，歐美國家憑什麼插手亞太事務？歐美國家的聰明才智高於亞太國家嗎？

用殖民主義觀點、居高臨下看中國；用西方優越感，把亞太國家視為禁臠；用冷戰時期的思維，試圖翻轉亞太新局勢；台海和亞太地區如何能和平穩定？

來說是非者，便是是非人！口口聲聲主張和平解決問題的，往往就是爭端的製造者，是衝突的始作俑者，是和平穩定的破壞者！

（作者為資深媒體人）

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