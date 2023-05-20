在總統蔡英文520就職7周年記者會上，有媒體問及戰爭與和平的議題，她表示，台灣任何政黨跟政治人物，都應該為和平共同努力，而不是為了選舉利益來販賣戰爭恐懼；蔡英文並強調「和平是兩岸間的唯一選項。」

依照蔡英文的邏輯，所謂的台海緊張情勢，根本只是某些政黨與政治人物，為了選舉利益所刻意炒作出來的恐懼感。然而，近年來，早有多個國際媒體不斷報導台海兵凶戰危，如倫敦《經濟學人》在2021年5月分就以封面故事分析為什麼「台灣是世界上最危險的地區。」

此外，美國一干政客、軍事相關人員，爭先恐後發表大陸將於哪幾年武統、攻打台灣這一類的戰爭言論，如美國海軍作戰部長吉爾迪2022年10月指出，中國可能會在2022年或2023年展開攻台行動；美國中情局局長伯恩斯在2023年初稱，中共中央總書記習近平已經命令解放軍準備在2027年之前武力統一台灣；前白宮國家安全顧問歐布萊恩在領完蔡英文頒發的「特種大綬景星勳章」後，於今年5月接受日本《讀賣新聞》訪問時說，「中國可能會在2年內入侵台灣」。

就連剛剛來台刷存在感的英國史上任期最短的前首相特拉斯，都大談要「捍衛台海安全」，在這位過氣政客的眼裡，台海已是一副快要打起來的樣子；此外，蔡英文的愛將、前國安局長陳明通也曾公開表示，「2023年中共可能對台『以戰逼談』」。這些言之鑿鑿指稱台海將陷入戰爭風險的發言，可不是在野黨說的，而是出於蔡政府的盟友。

真正在販賣戰爭恐懼的人，是出於選舉利益考量的美國政客，和想要趁火打劫、發戰爭財的美國軍火商。蔡英文是忘記了，還是害怕想起來？

蔡英文再三表示和平的重要，然而，蔡政府的施政卻處處與創造兩岸和平背道而馳。遠的不說，大陸國台辦19日宣布，即日起恢復台灣旅遊團客赴大陸旅遊。不料，陸委會竟表示，事情沒有那麼簡單，兩岸若要重新恢復開放旅遊，則雙方（小兩會）必須進行協商，「不是任何一方宣布開放就開放。」

言下之意，目前蔡政府仍無意放行。陸委會強調，兩岸必須對等開放才會考慮恢復台灣團客赴大陸旅遊，但這個說法並不正確。大陸在2019年7月31日暫停來台自由行，但從未公開禁止團客來台，自然沒有宣布重新開放的必要；倒是蔡政府在2020年2月宣布全面禁止大陸人士入境，這項禁令至今仍未解除。

退一萬步想，就算大陸沒有開放，口口聲聲要營造兩岸和平的蔡政府，難道不能主動釋出善意嗎？畢竟相較之下，台灣的觀光旅遊業者更需要大陸市場，不是嗎？陸委會擺譜，卡到的是自己人，更突顯蔡英文的和平論述無比虛偽。

執政7年了，蔡英文仍無法誠實面對兩岸陷入戰爭邊緣的真相、更無力維持台海和平穩定。對照現實，這位「大小姐」在520記者會上的誇誇其談不但充滿矛盾，甚至是一派謊言，誰會相信？ （作者為作家）