代表民進黨參選2024總統的賴清德，日前在與學子座談時表示，目前房價正在下降，引發一陣譁然，認為賴清德與現實嚴重脫節；不料，有意幫忙緩頰的內政部長林右昌竟加碼表示，年輕人不是買不起房子，而是沒有良好的規畫，緊接著還有勞動部次長李俊俋不但認同賴、林的說法，還要大家到嘉義買房。這些不食人間煙火的觀點，直接讓青年族群爆出怒火。

豬隊友幫腔 無視青年痛苦

由於蔡英文執政7年成績太差，民怨迭起，賴清德受到拖累，必須四處補破網。尤其民進黨正快速流失青年選票，賴清德陣營更是勤於安排與年輕世代對話，期望能拉回一些人氣。日前，賴清德在政大進行「青年與主席有約」活動時，有學生問及房價問題，賴清德反問，「有沒有注意到房價現在在降？」除了當場讓學生傻眼，也引發外界強烈批判，身為副總統且擔任執政黨黨主席，賴清德對攸關民眾生活的房價與民眾購屋的壓力，竟如此無知。

主管國內不動產市場的林右昌則是賴清德的豬隊友，他認為，年輕人之所以買不起房子，是因為選擇的區段和價位超過自己的能力太多；林右昌以專家口吻表示，年輕人買房應該要從地點和區段規畫著手，如此才能降低負擔。然而，以台灣年輕人的低薪，什麼樣的價位和區段才是林右昌所說的「符合自己能力」的購屋選擇？李俊俋身為勞工主管，不僅不體恤勞工，還說青年薪資高不起來，是因為7成都去從事服務業，對於整個產業結構失衡和青年的痛苦，竟然如此冷血無知。

其實，年輕人連租房都困難重重，根據台灣房屋的調查發現，台北市的單身租屋族平均租一間套房的支出占月薪的35%，哪有餘裕為購屋做準備？難怪民眾認為民進黨的高官根本就是「何不食肉糜」的晉惠帝。

賴清德提出他認為影響房價的4個重點。他說，首先是全球經濟下滑影響房市走軟，其次是平均地權修法對抑制房市奏效，第三是社會住宅成效達標，以及長期重視國土規畫與南北均衡發展。房價要靠經濟衰退才能走跌，也未免太心酸了，畢竟經濟不振也會影響民眾的收入，就算房價下降，大家照樣買不起；事實上，因為蔡政府提振經濟無效，目前25至29歲的年輕人失業率高達6.13%。年輕人連工作都找不到，遑論買房？

與民意脫節 活在平行時空

根據內政部營建署發布的統計資料顯示，蔡英文上任的2016年，第4季房價所得比為9.32倍，房貸負擔率為38.34%，2022年第4季房價所得比為9.61倍，房貸負擔率為40.25%，明顯呈現上升趨勢。根據業者的統計，今年截至4月，都會區房屋新建案供給量較去年同期減少約1成，但價格不但沒有下滑甚至持續走高。其中，賴清德的「本命區」台南上漲14%最多，台北年漲12%居次，第三是年漲10%的高雄，其他地區的漲幅也達5%～6%。賴清德在哪裡看到房價下降？他是活在跟大家不一樣的平行時空嗎？

至於三讀通過的《平均地權條例》修正及相關子法，竟然對預售屋禁轉售的部分改為不溯及既往，形同替炒房大開後門，對抑制房價助益有限。而在社會住宅部分，蔡英文在2016年上任時曾宣布「居住正義三支箭」，其中最關鍵的就是要在8年內蓋成20萬戶社宅。根據立委統計，目前實際真正的可以入住的社宅只有2.4萬戶，達成率僅12%；而這2.4萬戶中，真正由中央完成的社宅則不到3000戶。蔡政府已明確跳票，怎麼好意思拿來說嘴。

預定在2025年4月30日國土功能分區圖公告後即可全面實施《國土計畫法》，卻因中央規範不明、造成地方政府與民眾無所適從等問題，正引發一波波民怨，賴清德怎麼好意思誇口蔡政府可以藉由良好的國土規畫達成居住正義？

賴清德每次一開口就證明他與民眾、與年輕人的心距離有多遠，加上一群「何不食肉糜」的豬隊友，若再繼續與青年有約下去，只怕會對照出更多蔡政府施政的無能，以及一群與民意脫節的官員是多麼失德，讓人民越來越厭惡這個政黨。