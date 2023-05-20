國民黨徵召侯友宜選2024，柯文哲同一天宣布參選2024，那，2024誰當選，可以改變兩岸現在的格局呢？

台灣不但背靠美國，而且照美國意志行事。而美國的目標，是和平台獨，或是定時引爆。這是美國的兩個計畫，布局的方式，是武裝台灣，讓台獨國際化，洗腦徹底化。

台獨國際化，已經加快腳步了。除了佩洛西來台灣，麥卡錫見蔡英文，當然要利用國際嘍囉，布置「拉台制中」。另外，利用簽訂經貿協議，更是利用經貿搞台獨的步驟。美國跟台灣的「台美貿易倡議」，第一階段已經達成協議，戴琪說，幾周內會簽署。

所以，英國史上任期最短的首相特拉斯，前兩天快活地到台灣撈錢。出錢的，則是台灣情報外圍「遠景基金會」。

前兩天，捷克總統帕維爾，在哥本哈根民主高峰會演講時說，過去大家與中國互動只看到經濟面向，但中國的戰略利益，和社會核心價值與西方有根本的差異。說中國無意與他國建立對等夥伴關係，而是企圖支配世界，因此長期來看中國的危險程度遠超過俄羅斯。這段話，不但對中國惡意滿滿，而且對中國扣帽子。

他曾經當過北大西洋公約組織軍事委員會主席。講到台灣，他說，多數國家尊重一中政策。捷克也有自己的一中政策，他把中國和台灣定位為「一中兩制」，認為台灣的制度應該保留下來，這點與中國的「一中一制」不同。

這段話當然又在胡扯了，因為中國要求所有跟中國建交的國家要遵守「一中原則」。「一中原則」是指台灣是中國的一部分。他學美國，把」一中原則偷換概念為「一中政策」。然後堂而皇之的說，他有自己的「一中政策」，跟中國的不一樣。

他強調，捷克跟台灣「兩國分享共同價值」，捷克願繼續加強雙方合作。他還警告中國武力威脅對全球貿易的破壞效果，特別指台灣海峽跟南海。所以他的意思是，捷克跟台灣要加緊往來。而南海跟台灣海峽他也指手畫腳。

他說面對俄羅斯和中國等「威權政府」的挑戰，民主世界唯一的辦法就是團結。

帕維爾今年一當選總統，就立刻跟蔡英文通話。創下歐盟國家準元首與蔡英文通話的先例。他還主動說，期待跟蔡總統見面。

情勢已經很清楚。美國跟他的盟友，不但國會跟台灣往來大量、緊密往來。而且在位的政要，也想方設法，把台灣當成「國家」交往，掏空「一中原則」。

當這種行為成為常態，各國人民當然理所當然認同「台灣是一個國家」。台灣本地的洗腦也會更徹底，更認同一邊一國。假戲要真作。

假戲做久了，就為真。那麼任何一種統一的呼籲，統一的訴求與行動，就會被國際社會認為是「侵略與霸凌」。

所以賴清德說的是遵循蔡英文路線。他說，「台灣已經是一個獨立的國家，不需要再宣布台獨」。他要「和平保台」。

很多人說，美國是要逼大陸對台灣動手。我說了好幾年，這種看法是錯的。真相是，美國是要逼中國大陸「不能動手」。美國要拖時間，完成他對台灣的布置。要讓國際接受，「台灣是獨立於中國之外的民主國家」這樣的形象。

一但國際接受了，各國人民也都這樣認定了。就完成了全球認知作戰。配合台灣本島的意識形態戰。那麼，就完成了把台海類比為俄烏的模式。而事實上，現在歐洲跟五眼聯盟，加上印泰戰略幾個國，都跳上美國船，接受美國的說法。捷克總統講的，跟美國政客，跟日本韓國、歐盟國家的立場，或多或少，大多類同。表面上不挑戰一中，但偷換概念，把一中換成個篩子。

但萬一中國大陸動手，美國要的是，得在美國選好的時間，以美國設定的方式，在台海引爆衝突。當然，美國需要時間，大力武裝台灣。正如2014年的明斯克協議，要幫烏克蘭爭取時間，讓北約武裝烏克蘭。和平台獨，或是定時引爆。這是美國的兩個計畫。

台灣在美國管控下，哪個政黨可以跟美國叫板？可以跳出美國設定的劇本？恐怕很難。因為台灣每個政黨，都需要爭取美國的支持。也都活在美國掌控下。統一是台灣的前途，但台灣人並不相信。這就是歷史的必然。

（作者為作家）

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