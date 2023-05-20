繼「躺平」之後，大陸又出現「全職兒女」、「小掙青年」、「孔乙己的長衫」等網路熱詞，是大陸社會競爭激烈、青年失業率攀升背景下，年輕人對生活的感慨。大陸最新公布4月就業數據，年輕人失業率持續上升，16至24歲勞動力城鎮調查失業率達20.4%，創2018年1月有紀錄以來最高。隨著畢業季到來，即將有1160萬名畢業生進入職場，失業率可能還會持續上升。

提升發展活力 改善失業

大陸經濟雖漸趨回暖，但青年失業率卻逆勢上升，其中有多重因素。首先，青年失業是全球性難題，近年又與新冠疫情衝擊密切相關。長期統計數據顯示，青年失業率一般高達社會平均失業率的2到3倍，去年國際勞工組織發布的《2022年全球青年就業趨勢》指出，疫情加劇了15至24歲青年的就業挑戰。

大陸大專院校畢業生規模不斷攀升，近年因疫情衝擊、政府對網絡、教育和娛樂等行業加強監管，相關行業被迫裁員因應，疫情解封後，經濟雖漸趨復甦，但拉動就業需要一些時間才能傳導到青年群體。今年大專畢業生求職人數將繼續增加，就業壓力的「滾雪球」效應會更明顯。

其次，由於畢業生求職季因素，失業率數據有一定的季度性變化規律，據大陸官方數據，自2020年以來，青年失業率曲線每年均呈倒「V」型，7、8月達到年內高點，2023年前4個月的青年失業率趨勢符合倒「V」型增長曲線。因此，下半年的失業率數據，將是觀察大陸全年經濟與就業情況的重要參考指標。

再次，大陸這些年正在推進產業升級和經濟結構轉型，對人力市場的傳統供需結構產生影響。一方面，在新科技的衝擊下，一些工作職位面臨淘汰，大量勞動力重新流入就業市場，這對未接受高等教育的青年群體的就業造成壓力。另一方面，創新經濟雖然帶來層出不窮的新職業、新需求，但這些新的就業方向卻存在不穩定的多變性，帶來從業人員的高流動性，從而影響青年就業行情。

大陸高度重視青年就業問題，持續發布相關政策，比如激勵企業吸納，支持基層就業，促進自主創業和靈活就業等。發改委將從擴大需求、為企業紓困、引導基層就業、提供就業扶助等4方面政策著手，改善青年就業環境，人力資源和社會保障部、教育部、科技部等十部門發布百萬就業見習崗位募集計畫，幫助高校畢業生等青年提升就業能力。但從根本而言，青年就業與經濟繁榮度緊密相關，如何提升經濟活力是重中之重。

持續對外開放 吸引人才

聯合國最新發布《世界經濟形勢與展望》，將大陸今年經濟增長率上調為5.3%，反映國際社會看好大陸疫後復甦形勢。今年大陸消費復甦良好，消費規模持續擴大，回看大陸第1季數據，最終消費對經濟增長的貢獻率回升到66.6%，比去年全年明顯回升，成為拉動經濟增長最主要的因素。

接下來，大陸需進一步提振投資，促進企業生產全面回暖，尤其民營企業提供了8成以上的就業職位，調動民營企業尤其是中小微企業的發展活力，才能有效提升青年就業。

台灣同樣面臨青年失業率居高不下的問題，主要是經濟停滯不前，不少台青因而轉赴大陸發展。大陸擁有廣闊的市場、活力的新經濟形態，有利於年輕人施展才華；大陸近年持續推出新政策，為台灣年輕人在大陸發展提供支持與幫助，如保障台人在大陸參與職業資格考試和社會保險、支援台企同等參與大陸鄉村振興戰略、同等參評智慧製造、綠色製造專案，長春化工、光寶科技、南亞塑膠、滬士電子、工業富聯、友達光電、敏華汽車零部件等多家台企均獲入選。

處於經濟轉型期的大陸，雖不再「遍地黃金」，但台青只要付出心血就能在激烈競爭中脫穎而出。大陸中、西部經濟仍有非常大的發展空間，只要保持戰略定力，持續對外開放，就不必擔心吸引不到人才。對北京而言，無論要增加本地年輕人就業機會，或吸引台青西進，拚好經濟是最佳良方。