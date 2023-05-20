蔡英文總統任期強弩之末，應該是算帳的時機。照說，大選政見如果不是參考用的，應該拿來當檢驗的標準，可惜，政客多半假設選民的記憶力不好，選上再來盤算哪些可以應付了事。退而求其次，從當選到520有4個月，就職演說的國政藍圖至少是起點；要是嫌4年不夠，支持者給你迎頭趕上的機會，連任演說再確認，總不能食言而肥。

蔡英文任期一開頭誓言「為年輕人打造一個更好的國家」，畫大餅的範圍包括經濟結構轉型、社會安全、社會公平、區域和平、及地球公民；4年後調整為國家建設與民主深化兩大項，不知道她還記得多少初衷？不管食衣住行，老百姓真的有過得比較好？軍公教與農民的相對剝奪感又是誰造成的？年輕人乞求居住正義，竟造遭受綠朝新貴無情調侃？

蔡英文細數政績，雜亂無章。她自詡「執政7年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」，不過，世人恐怕不解，台灣竟然淪為強權的棋子、變成一個火藥庫。此外，各路說客呷好道相報，怎麼會有如此盤仔政府，人家的衛生部長來賣萊豬，還以為是來送疫苗的？更可悲的是軍火商隨著大哥政權轉移，竟然可以頤指氣使，還敢厚顏「國防自主」？

蔡英文自誇「改造國家」，我們只看到倚多為勝，把法治當作威權統治的工具。所謂「前瞻基礎建設」，既不前瞻、更非基礎，凸顯執政縣市的揮霍奢侈，排擠真正的建設所需。夸夸而談綠能建設，儼然是黨內派系「藏富於民」之道，奢談2050年淨零轉型。美國既然已經明言短期內不再簽自由貿易協定，台美貿易倡議也不過是棒棒糖。終究，只看到施小惠般的加薪、減稅。

回顧蔡英文2016的「點亮台灣」，是智庫分組討論的彙整，最後再親自與各召集人敲定，然而，上台執政後可能失憶、走調、甚至於背道而行。以原住民族的9大政策主張而言，主軸「穩定實質的原住民自治」，先是承諾「逐步推動自治」，後來裝聾作啞、不見蹤影；至於得寸進尺，以行政命令刻意排除百萬公頃原民傳統領域的開發同意權，引起族人公憤，凱道抗爭已經2269天。

蔡英文高談闊論「和平是兩岸唯一選項」，空喙哺舌、空谷足音；既然把「抗中保台」當救命神丹，又何來「戰爭不是選項」。沒錯，「和平不是卑躬屈膝」，然而，對於大哥言聽計從，把國家利益置於他國之下，究竟是無知、無能、無心、或存心不良？最後，新冠肺炎確診死亡人數1.9萬，要跟誰要？（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）