在清末洋務運動中的活動點滴，有幾項重點，似可歸納如下：

1.洋行是做生意的商業單位，要慎選有用的人經營，2.生意當然和貨物的運送有關，尤其對海外貿易，擁有輪船就很重要，3.貨物輸送中難免有意外情事，而會有各種保險的需求，4.輪船的燃料是煤，所以要建立採礦局，5.方便運煤，就要建鐵路，6.要造輪船，就要建江南製造局，7.無論是洽談業務、航海、採礦、建造鐵路或輪船，都要有不同的專業人才，故設立學校成為必需。從以上一連串歸納的重點看，起點都在那商業單位的「商業」這件事上；故從辦洋務以後，就要廢科舉，籌辦新的教育了。

孫中山的老家香山縣還有兩位老鄉徐潤（公元1838～1911，道光18～宣統3）和鄭觀應（公元1842～1922，道光22～民11），這兩位先行者並沒有在馬禮遜學校就讀，他們是追隨親友，自行入英文學校後，成為英商寶順洋行的總買辦和買辦；英商寶順洋行和英商怡和洋行，是當時實力伯仲之間的英商洋行。從下面的繼續敘述中可知，徐潤比唐廷桂小10歲，比唐廷樞小6歲，比唐廷庚小3歲，明顯是買辦界的後進，但是徐潤在辦洋務的自強運動中，李鴻章一直邀請他做唐廷樞的副手，這兩位大買辦，確也能同心協力，達成任務。

因為徐潤比唐氏兄弟年輕一些，故他對工商業界的投入方向，和唐氏兄弟大致上相同，如航運業、礦業等，但隨著工商業而興起的房地產業，徐潤倒成為先驅了，故徐潤很快成為地產大王、茶葉大王。徐潤因曾和容閎在寶順洋行同事而熟稔，故徐潤有能力協助容閎籌辦幼童留洋事，不僅願做該案擔保人，幼童中途返國，徐潤還協同安排善後，逐步分發到政府或民間各單位工作，勉強使幼童留洋一事，尚屬佳話一件留存於世。本文試把清朝辦洋務的自強活動中，4位主辦名臣、3位亦官亦商名人和民間引領併實行自強活動的7位先賢，作一比較說明，藉以瞭解自16世紀初葡萄牙人來華追求貿易，而影響華夏中國由農業社會，而逐步蛻變為商業社會艱辛起步的梗概。

清朝官府主辨自強活動（含辦洋務，廢科舉）的4位名臣和3位亦官亦商的的名人共7位：

一、曾國藩，湖南湘鄉縣人，公元1811.11.26.～1872.3.12.（清嘉慶16～同治11，年61歲）。

二、左宗棠，湖南湘陰縣人，公元1812.11.10.～1885.9.5.（清嘉慶17～光緒11，年73歲）。

三、李鴻章，安徽合肥人，公元1823.2.15.～1901.11.7.（清道光3～光緒27，年78歲）。

四、張之洞，天津南皮縣人，公元1837.9.2.～1909.10.4.（清道光17～宣統元，年72歲）。

五、胡雪巖，安徽績溪人，公元1823.9.29.～1885.12.6.（清道光3～光緒11，年62歲）。

六、盛宣懷，江蘇武進縣人，公元1844.11.4.～1916.4.27.（清道光24～民4，年72歲）。

七、張謇，江蘇海門縣人，公元1853.7.1.～1926.8.24.（清咸豐3～民15，年73歲）。

清朝末季的辦洋務、廢科舉等重大改革，即由上述4位名臣曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞連續主持，其中興辦江南製造廠，開礦，興建鐵路，舉辦各項實業，皆先由後述之民間從商人氏（當年把從事商業人氏稱為買辦） 如唐廷桂、唐廷樞等協助；而籌辦銀行、籌措征新彊平叛軍費等，則由上述亦官亦商的胡雪巖、盛宣懷，張謇分別參與張羅。所謂亦官亦商，即官督民辦的商人；是商人，但代官府辦事，略近於近世之公營單位首長。

張之洞是最後一位辦洋務的名臣，洋務辦得最多的也是他，為官清廉，官聲不錯。他知道辦洋務應瞭解一下洋人，於公元1905（光緒31）年9月電湖南巡撫龐鴻書，規定凡新選新補的州官、縣官，均須先自費出洋考察；但出洋考察要自費，是回來報銷或自行設法撈回，未見說明，可見整個清政府財務處理的粗疏。

「中學為體，西學為用」是張之洞的名言。但「體」應該是指結構體，而「用」是結構體發揮出來的功用。辦洋務的最大和最終目標，應是把中國由農業社會轉變為商業社會後而成的「體」，發揮其功效時應有華夏的仁義道德之「用」；即不侵略他人，也不欺凌他人之謂，也就是天下為公，世界大同是也。或許「西學為體，中學為用」才是張中堂應說的名言，俺們被這張中堂的名言搞得認知顛倒久矣。

胡雪巖、盛宣懷與張謇，是晚清商業3位大名人，都各有後台。稱「紅頂商人」的胡雪巖（公元1823～ 1885），身後是左宗棠（公元1812～1885）；「大買辦」盛宣懷（公元1844～1916），身後是李鴻章（公元1823～1901）；「狀元實業家」張謇（公元1853～1926），其後台是帝師翁同龢（公元1830～1904） 以及張之洞（公元1837～1909）等。

試看這後台和前台的年齡，相差10多歲至20多歲，是差不多相同輩分的人氏，師兄主政，師弟出馬經營師兄們不太懂的商業，是晚清辦洋務的特色。但洋務太多而範圍又太廣，而真正做過洋務的人才又不多，於是從洋行中物色人才，出任辦洋務大業，乃為必然的發展。下面幾位香山縣的小百姓，得澳門在側的因緣際會，乃成為晚清自強活動的民間主要參與角色，最後成為數千年來政體變革的中堅人物，這7位民間先賢概列如下：

一、容閎，廣東香山縣人，公元1828.11.17.～1912.4.21.（清道光8～民元，年83歲）。

二、唐廷桂，廣東香山縣人，公元1828.12.23.～1897.7.6.（清道光8～光緒23，年69歲）。

三、唐廷樞，廣東香山縣人，公元1832.5.19.～1892.10.7.（清道光12～光緒18，年60歲）。

四、唐廷庚，廣東香山縣人，公元1835～1896（清道光15～光緒22，年61歲）。

五、徐潤，廣東香山縣人，公元1838.12.14.～1911.3.9.（清道光18～宣統3，年73歲）。

六、鄭觀應，廣東香山縣人，公元1842.7.24.～1921.6.14.（清道光22～民7，年79歲）。

七、孫中山，廣東香山縣人，公元1866.11.12.～1925.3.12.（清同治5～民14，年59歲）。

上述先賢中，僅有容閎及孫中山二人是出過國的留學生，他們二人年齡相差32歲。當公元1879年孫中山13歲赴檀香山求學之前，香山縣的少年小子，在公元1847年已有容閎、黃寬、黃勝3人得美教會之助赴美留學；而在公元1872～1875年間，又有唐紹儀、詹天佑等41位香山縣少年，得清廷公費在美留學了，這些香山縣的留學生中，孫中山先生是自費留學生，費用由他老哥孫眉，出國當雇工後賺到的錢供應。容、孫二人留學回國，當然有其謀生的工作，像孫中山做了西醫醫生，容閎經商後投入辦洋務的自強運動中。但在當時國族危亡之際，他們把努力方向轉移到政治改革上了。

唐氏三兄弟和徐潤，從追隨洋人學到商業技能，又能操流利英語，增加了他們的經商優勢，故能國內國外通吃，乃受到曾國藩、李鴻章等重視，邀入幕府，協助辦理洋務；清末的洋務能順利辦起來，這幾位買辦是重要的領路人。

最難得是鄭觀應，那時他已看清楚清廷當局頭疼醫頭腳疼醫腳的辦洋務辦法，難有脫胎換骨的成效，特就其對洋務觀察所得，撰《盛世危言》一書，就內政、外交、軍事、工商建設、農業、醫療等等57個項目，提出實施意見。鄭氏提出最具革命性的意見是「以商立國」的商戰理論，可以說鄭觀應已清楚瞭解，所謂「三千年未有之變局」，就是華夏中國由農業社會蛻變為商業社會的歷史發展。既然是發展，那就有萌芽、興起、一步又一步的變革修正，而至完成等這些不同的階段，非任何個人所能掌控。

就現在的兩岸三地言，澳港地區，從開始即為商業貿易的商業化規畫。台灣地區，最先有晚清時期的鐵路初建及煤礦開採，後有日本人50年的殖民規畫，到國民政府光復台灣，尤其韓戰爆發時，在台灣的國府，趁機傾全力發展對外貿易及十項重要公共建設；到公元1979年，大陸地區鄧小平先生推行改革開放大政時，台灣地區已相當高程度商業化，現農業人口已降至10%以內了；而大陸地區也大步向商業化社會邁進。商業化的另一名稱即城鎮化，現大陸的域鎮化已65%以上了，應很快到80%甚至90%以上，兩岸三地商業社會蛻變完成之日，應為與歐美日商業社會結構大致相當之時，其時兩岸三地GDP的總和，或起碼和美、歐、日、澳等總和相當甚或超過吧。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】