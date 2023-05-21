和碩科技董事長童子賢就任民進黨智庫、「新境界文教基金會」副董事長一職後，頻頻發言主張核電廠應該延役，以維持供電穩定，並強調危害地球的是碳排而非核能。先不談童子賢的論述是否代表民進黨智庫，但其續用核電的觀點，也正好符合國內多位大型企業負責人及主要工商團體的主張。

然而，行政院長陳建仁日前受訪表示，「非核家園不僅是台灣的重要共識，也是世界趨勢。」陳揆的說法漏洞百出，完全禁不起檢驗，但既為反核執政團隊的行政首長，出面護航也是可以理解。真相是蔡英文政府所謂的非核共識，早在2018年的「以核養綠」公投通過後，就已狠遭戳破，時至今日民意未變，何來共識可言？此外，為了努力實現2050年的淨零目標，全球多數國家皆支持擴增核電，不僅英、美、法、日、韓如此，就連過去曾表態反核的比利時與瑞士都加入續用核電的行列，陳揆口中的「世界趨勢」到底是發生在哪個世界？

事實上，經歷過去兩年的三次全島大停電後，供電穩定的議題便經常成為新聞焦點。即使近來因太陽光電助威，台電公司官網每日高掛代表「供電充裕」的綠燈，電力備轉容量率動輒超過20％，但社會大眾與民間企業依舊關切今夏與未來數年台灣是否缺電。另一方面，在連續凍漲多年後，國內電價終於不敵國際燃料價格飆升而連續兩年調漲，若計入台電一年超過2,500億元的虧損，兩次電價的平均漲幅其實不算高，而這也給了經濟部「電價費率審議會」於今年下半年繼續調漲電價的理由。

對於國內的民營企業而言，電價調漲固然衝擊其獲利多寡，但若付錢可以換來不缺電及穩定供電，未嘗不可將之視為一項投資。最怕電價續漲卻無助於供電穩定，企業不僅得面對成本上升導致競爭力不足的挑戰，還得提心吊膽是否會因分區限電或大規模停電，造成產能下滑與出貨不及。何以台電公告的供電綠燈無法讓企業與民眾安心？原因無他，就是台電每日公布的備轉容量率早已失真。

台電目前計算備轉容量率的方式，絕大多數都是以當日一般發電機組可發電量及前一日光電及風電最大發電量的總和，減去當日預估的瞬時尖峰用電量後作為分子，再以瞬時尖峰用電量作為分母，兩者比值乘上100％，即得當日備轉容量率。這種計算方式有兩個盲點，首先是當日的光風兩電發電量未必達到前一日的規模，其次是光電發電量在傍晚歸零後的即時備轉容量率無從得知。台電若要避免數據失真並取信於民，公布即時備轉容量率才是正解，欲以現行作法證明不缺電已不具說服力。

此外，今年3月13日經濟部特別在核二2號機停轉前夕召開記者會，會中部長王美花特別強調，大潭電廠8號機將在今夏商轉，足以填補核二機組除役後的供電缺口；經長似乎忘了去年大潭7號機與大林5號機停轉後的缺口，遲遲未見替代作法。王美花同時保證大潭8號機商轉前，透過水力發電的適時調度，便足以在夜間維持7％以上的備轉容量率；沒想到，這項保證很快在4月就破功，電力專家明指當月的夜間備轉容量率有三天跌至6％。掌管全國電力供給的行政單位，如果一再讓自己的「強調」與「保證」跳票，憑什麼不斷主張台灣未來不缺電。

坦白說，想要脫離眼前的缺電進行式，避免陷入未來幾成定局的停、限電窘境，時間上已相當急迫，但也並非不能逆轉。除了童子賢提出的核電延役，可以解決短期一至三年內的供電問題；將核四重啟納為選項，有助於中期三至五年的穩定供電；最近討論度甚高的小型模組化核電（SMR），若能於2030年引進國內，則對長期的無碳電力供應將有更直接的助益。

蔡英文政府原先規畫的能源政策是減煤、增氣、展綠，但在再生能源開發進度遠不如預期、新增天然氣接收站建置不順的情況下，減煤已難如期達成。換言之，躁進非核後的能源轉型，不但無法改善空污，還將導致碳排增加。對於國內多數以出口為主的企業而言，勢將增加其面對碳費與碳稅課徵的負擔。

平心而論，企業體因為一個錯誤的政策，除了必須忍受電價調漲與缺電風險，還得因此繳納更多的碳費與碳稅，這教任何人都無法接受。政府眼下該做的，是立即重新審訂現行的能源政策，延緩或拋棄非核家園，方能真正接軌國際。一再地信心喊話解決不了問題，轉型不成就該務實轉變，萬萬不可對於企業的憂心視而不見。