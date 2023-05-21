David Ignatius,《華盛頓郵報》資深外交事務專欄評論員，於去年底寫了一篇讚揚拜登在外交方面成就的文章，特別提到他在烏克蘭問題上作出的明智決定和他鞏固了盟友之間的團結。他在該報也與讀者交流，回答問題。5月8日，一名讀者問，「為什麽美國不致力於以和談方式結束戰爭，而是向烏克蘭提供越來越多的武器？」他回答說：「拜登當局其實已經開始接受一種以談判解決的想法。國務卿布林肯上星期在一次相當坦白的討論中向我表示…美國願意跟中國合作，尋求一個和平解決方案。不過，當局希望讓烏克蘭在大家久等的反攻中能有一個把俄國入侵者推回去的機會，使基輔有進行談判的籌碼」。

Ignatius跟拜登政府關係深厚，所以這段話的可信度很高。這段話至少告訴我們兩點：一，拜登「要打多久，就打多久」的承諾現在已經改為「打一場勝仗之後，坐下來談」；二，美國願意在這方面同中國合作！這個轉變相當大。我們要問：何以至此？

答案大概是，過去一年發生了許多變化，使美國必須作出政策調整。下面列舉其重者。最重要的一個變化應當是極限制裁失敗了。儘管美國的主流媒體遲遲不肯承認，但是數據明擺在哪：俄羅斯的GDP去年僅僅下降2.1%，貿易順差在3000億美元以上，通貨膨脹低於4%，它的GDP從全球十名以外回升到全球第八。雖然戰爭對它的經濟也造成了沉重打擊，但是，撐下去顯然不成問題。

相對於此，烏克蘭GDP下降了30%，整個政府的運作依靠歐盟支撐，而歐洲大國的經濟停滯不前，貿易普遍呈現逆差，通貨膨脹則接近10%。美國的問題也非常嚴重，通膨雖然有所下降，但是依然偏高，國債高達31.4兆，創歷史新高。當前，美聯準會陷入困境：加息則銀行破產，不加息則通膨繼續高企。

也就是說，俄羅斯與北約在戰爭初期的判斷，即它們能夠短期內置對方於死地，錯了。雙方都處於嚴重的折損狀況。戰爭拖得越久，折損就越大。

4月26日，北約最高指揮官Christopher Cavoli在眾議院的特別小組聽證會上說，俄羅斯在戰爭中的損失有限，仍然擁有1000架戰機，充足的彈藥和武器，而且已經動員了超過烏克蘭的軍力。他說，「俄羅斯有能力繼續作戰一年。」這應當說是美國官方至今最不樂觀的說法，也是面對現實的說法。相對而言，一名21歲的美國情報充員兵最近爆料，烏克蘭防空系統存在許多漏洞，而北約出現彈藥短缺和增補能力有限的困難。儘管如此，如果俄羅斯能夠繼續打一年，北約顯然也能夠陪它打一年，甚至很多年，雙方都具備繼續耗下去的能力。

但是，問題是，直接參與其中的大約50個國家，基本上囊括了所有白人國家，耗下去的後果就是經濟與軍事力量的繼續折損。它們挖的坑越來越大，又眼看著中印等國的興起，難道它們願意耗下去嗎？

前不久，白宮發言人說，98%援助烏克蘭的武器和彈藥都已經到位。所以，遲來的春季反攻終於要發動了。這將是一次牽動全局的戰爭。從上面提到的布林肯的說法，美國顯然把賭注押在這次反攻上。如果烏克蘭的反攻能夠打退俄軍，收復部分失土，也就是取得了一些談判籌碼，那麽美國可能會鼓勵澤倫斯基跟普丁談判。按照上面Ignatius的說法，布林肯甚至願意跟中國合作來促進這種談判！

但是，如果烏軍在戰場是沒有取勝，那麽，美國的處境就相當不妙了。因為，2024年的大選並不那麽遙遠，拜登拿什麽向選民交代呢？

布魯金斯機構是美國的一個權威智庫，比較傾向於民主黨，對美國的政治走向具有相當大的影響力。它進行了一次長期的民意調查，並於4月28日發表了一篇分析文章，題目是「美國人對烏克蘭戰爭顯示不耐煩的跡象」。它的調查結果顯示，從去年3月到10月，大多數美國人都支持拜登對俄烏戰爭的做法，儘管美國需要付出能源（73%）與通膨（60%）的代價，只要沒有美國士兵死亡（38%），並且兩黨選民的支持度相差無幾，不過較多的民主黨選民支持「無論戰爭打多久」，更多的共和黨選民則支持戰爭只打1到2年。今年3月，民眾對俄烏戰爭的支持率普遍降低了9%到15%，共和黨選民的支持率下降到只剩下三分之一，民主黨則仍然保持60%對戰爭的支持率。

明年是美國大選年，而拜登已經宣布他要競選連任。川普也已經宣布參選，並明確表示，如果當選，他將在24小時之內停戰。另一位支持率僅次於川普的共和黨準候選人，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）也表示，烏克蘭不是美國的核心利益，美國不應當把大量資源陷在該地。同時，最新民調顯示，拜登的支持率為36%，再創新低，略低於川普的39%。

此外，外在世界也發生了重大變化，如：中國促和沙烏地阿拉伯與伊朗；去美元化風潮正在擴大；19個國家申請加入金磚組織…這些恐怕就是布林肯突然改口的原因了。

（作者為中美論譠社理事）

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