有人以損害民進黨聲譽為由，打算將郭正亮開除黨籍，並移送評委會處理；郭正亮則先一步發出聲明「道不同不相為謀」退出民進黨。民進黨發言人針對郭正亮聲明退黨表示，郭過去相關發言明顯涉及扭曲造謠言論，一再詆毀、抹黑同志，嚴重破壞黨譽，黨已依照黨內評議程序處理。處理什麼？人家都已經退黨了。

郭正亮素以｢大砲｣聞名，批評民進黨又不是最近的事，吳怡農當主委時就有人檢舉卻遲遲不敢下手，現在選舉到了，才想殺雞儆猴，遏制一下類似郭大砲的「變節者」。

當初選舉大敗，蔡英文和蘇貞昌一定非關了中天電視才解恨，目的雖達到了，卻反令中天電視在網路平台聲勢更旺，郭正亮也幾乎成了中天眾多名嘴一哥。民進黨更沒想到的是，郭正亮因黨籍包袱，可能對民進黨還有所顧忌、口下留情，現在無黨一身輕，更有空間遊走藍、白及所有反綠聯盟之間。後小英時代這股跳船潮正方興未艾，也考驗著賴清德的承受力。

比干挖心，為的是勸戒紂王荒淫無道；伍子胥一夜白髮、眼掛城樓，皆出於一片赤誠，這些人敢言連自己生命都不顧，而能傾聽諫言自古君王除唐太宗外又有幾人能夠？郭正亮求仁得仁，且看民進黨刀斧手如何揮得下去？

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