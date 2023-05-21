賴清德批評國民黨「沒有民主的DNA」，就生物學、遺傳學的角度來說，當然是句信口開河的胡話，「民主」是人類後天思考出來的一種社會制度，跟先天遺傳的因子完全扯不上任何關係；但這句話卻十足顯示出賴清德「民進黨優越論」的可怕觀念，完全違背了人類生而平等的最主要的民主原則。想當初希特勒豈不就是以「亞利安優越論」的觀點，發起了死傷超過幾千萬人的世界大戰，並殘殺了數以百萬計的猶太人？

這完全是一種專制、獨裁、霸道的意識形態反應，如果套用賴清德的話術，也就是說，唯有民進黨才是有資格談論民主，而且也是唯一應該存在的政黨，這種「黨天下」的論調，與過去中國歷代「家天下」的專制皇帝，有什麼兩樣？這種話，恐怕是連民進黨內的人都未必能夠認同的，毫無保留的凸顯出，恐怕是賴清德個人的DNA，就是含有專制、獨裁的遺傳因子的吧！這讓我們很難想像，萬一賴清德有機會主掌台灣政權，台灣的民主會被扭曲成怎樣的一種狀態，也難怪自蔡英文執政以來，會對凡是「非綠」的黨派、異議的人士，展開無上限的壓制與迫害了。

民主雖未必是人類所能設計出來的最佳政治制度，但其連帶涉及的「自由、平等、博愛」的精神，基本上也還是從人類的「善性」出發的，也是讓人類社會朝穩定、和平路線發展的最重要的憑藉。但是，此一「善性」，卻未必能夠永久持續下去，主掌政權的人，為了個人的私利、財富、權勢，往往可能在自覺或無自覺當中，忘失或泯滅了此一「善性」，反而假借「民主」的名目，作出「打著民主反民主」的荒謬作為。這就好像是孟子所說過的，「牛山」上面原來也是遍植著茂密的森林，曾經擁有過美麗的風景；但是，由於「有利可圖」，許多人天天上山去砍伐，「旦旦而伐之」，最終所有的樹木都被砍伐殆盡，成為一片光禿禿、童濯濯的「童山」了。

民進黨創黨的元老，當初創設政黨的目的，也無非是想藉「自由平等博愛」的民主精神，增進全體台灣百姓的幸福，轟轟烈烈，也是「嘗美矣」的了，但是後繼的諸君，因個人的私欲、權力，橫加摧折，原先還頗令人期待的民進黨，如今卻轉型成為摧殘民主的劊子手，已然是面目全非的了。

民主，不是遺傳而來的，而是基於人類的「善性」設計出來的，但「善性」的保存不易，執掌民主大權的人或黨派，必須以更謹慎小心、謙虛為懷的態度，盡全力加以護持，才能生長成茂密美麗的民主森林。民主不是DNA，但「善性」卻是最根本的，倡言只有他自己，或是只有他的黨派才是具有民主DNA的論調，就是變相的納粹「亞利安優越論」的心態，在賴清德的言論中，我們彷彿可以窺見到「蓋世太保」的幢幢鬼影了，可不懼哉！（作者為退休大學教授）

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