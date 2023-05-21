近年來美國國務院官方文件對華諸多指責，加之2022年美國國會議長訪問台灣等一連串事件，好像一場中美重大衝突正在像驚心動魄的展開。

●針對中國的驚濤駭浪

例如韓國自中美在朝鮮半島簽署停戰協議以來，至今有近3萬美軍駐韓，韓國或因此成為經濟發達的已開發國家，但韓國的語文出不了朝鮮半島，而其通俗文化瘋迷全球，這卻要歸功韓人自己。2023年美韓簽署《華盛頓宣言》，強化了美國在韓核武調動權，韓國在野黨批評這是屈辱外交，該宣言針對北韓但涉及台海核心利益，實似對中國不利。

五眼聯盟是 美、英、加、澳、紐5國組成的情報搜集與分享組織，他們都是英語系國家和盎格魯－撒克遜族裔人，五眼聯盟頗有「非我族類，不予信任」的小家子氣。日本原是五眼聯盟局外人，可是2022年《日經亞洲》稱日本正考慮加強與五眼聯盟的合作，台灣2023年中時新聞網也稱台灣當局首度證實台灣地區與五眼聯盟已可即時對接交換情報資訊，乍看之下，這些變化也似對中國不利。

美國國務院稱「中國是唯一不僅具有重塑國際秩序的意圖，且具實現其意圖的國家，中國日益增強的經濟、外交、軍事和技術能力，將遠離過去 75 年來保障世界持續進步的西方普世價值觀」，想這聲明對中國是不利的。

雖然美國稱不尋求改變中國的政治體制，卻同時聲稱與中國有重大分歧，近年來美國主導了印太地區、韓國、及日本的安全聯盟、四方安全對話（Quad）、美國-東協峰會、美國-歐盟貿易和技術委員會會議、北約東擴等，並重新加入了聯合國人權理事會和世界衛生組織，可謂對華來勢洶洶。

在64年前結束了慘絕人寰的農奴生活後，現在西藏的民生投入與城鄉面貌都煥然一新，而美國仍指責西藏地區以及新疆地區、香港地區的人權受害。美國雖稱奉行以三個聯合公報，以及其不甚符合國際慣例的《台灣關係法》為基礎的 「一個中國」 政策，稱美國不支持台灣獨立，期待兩岸的分歧以和平方式得到解決，反對任何一方單方面改變現狀，但是其軍售讓台灣承載過多經濟壓力，已改變了現狀，看似對中國不利。

美國國務院官方文件更說，這都是為了要在重要的競爭領域中超越中國，要防範中國主宰重要的戰略產業。中、美的人權觀念不一，美國要制裁圍堵防範中國，無可厚非，中國要奉行中國特色的發展模式與國際關係，也理所當然，但若稱要防範中國會把世界各地的工廠擠出市場，則非中國的共贏政策，事實上也遠非如此。

美國還成立了制華的「中國組（China House）」，而一些看似對華有統戰心態的西方媒體，例如英國經濟學人報，也總是以其擅長的尖酸刻薄英文，用不會得罪人的虛擬假設言語來唱衰中國，近日該報還搧動日本協防台灣，替中國添亂。

美國故然不想切斷、也難以切斷中國經濟同美國及全球經濟的聯繫，但稱為要確保美國的軍事領先而在中國大門活動，這是因其認為「中國是唯一不僅具有重塑國際秩序的意圖與實力，其日益增強的經濟、外交、軍事和技術力量更是美國前所未有的挑戰」，中美之間的不友善，似在增加。

綜上觀之，雖然中國對之不卑不亢，但一股專門針對中國的驚濤駭浪風暴，好像正要來臨，把中國處於不利之中。

●許多因素對中國有利

不過現在也有許多因素對中國有利。中國復興的過程不會風平浪靜，陽光總在風雨後，中華民族之所以成為世上唯一數千年綿延不斷至今的文明，從來都是在大風大浪中鍛煉出來的。例如中國的研發投入在其國內生產總值(GDP)的占比已達2.5%左右，排名世界第二，美國占比曾高居世界之首，現在排名第九。

若不算孔子、孟子、蘇格拉底、柏拉圖等那一代的先賢，中國諸子百家思想大至相當於更受惠於近代科學新發現的西方哲學家例如培根、史賓盧沙、伏爾泰、盧梭、康得、黑格爾、叔本華、史賓賽、尼采、羅素等的思想，但中國諸子百家比西方這些哲學家大約早了2000年左右，可見中國文化的先進性 (近300多年來或另當別論)。中美兩國是人工智慧 (AI) 強國， 合作AI對兩國都是利多，且彼此明白，否則都將利寡。今中國提出「人類命運共同體」，和彌補全球和平赤字的《全球安全倡議》，堪稱是集古今中外大成於一體的思想，這在國際關係上對中國是有利的。

此外，雖然有美韓、美日同盟，韓國2020年的GDP 超過1.65兆美元，但韓國約1/4 的進出口源自中國，中國是韓國的最大貿易夥伴。中國也是日本的最大貿易夥伴，日本2020年的GDP 超過5兆美元，日本約43% 的進出口源自中國，超過美、日之間的31%。中韓、中日的貿易關係如此密切，即便日本是個實質附庸國，且仍不懺悔其二戰罪行，甚至還有些野心幻想，但數據會說話，韓、日都離不開中國而獨活，正是中國的利多。

今中國和非洲、亞洲、歐洲、中東歐、中亞、南美洲、中美洲、一帶一路沿線國家、及RECP簽約國等的貿易都在史無前例的增長，中國來往於歐、亞的班列車，使各地貨暢其流，這些貿易與金融關係在現代比侵略制裁更有效果，更有話語權，也比其它因素更能左右各國的政策，這些都是牢不可破的中、外共贏的利多。

這種貿易與金融關係對美國也適用，中美2020年的貨物與服務貿易額約6152億美元，現在美國境內超過70%的商品都來自中國，中美彼此相互的投資也很大，中美關係早已是你中有我、我中有你的密不可分，中國是全球唯一擁有100%之聯合國產業分類的國家，排名第一，美國擁有94%，排名第二，若中美合作，將更能造福全球。美政府最近也公開表示要降溫對華的指責，稱要競爭而非鬥爭(competition not conflict)，這不僅對中、美都是利多，還為東方和平加分。

美國俗語說，「Money talks」（用錢說話才算數），才有話語權，以此看來，對華的排山倒海風雲，或是虛驚一場，東線無戰事，只怕有心人。（作者為航太工程師）

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