5月21日我國防部公布，共軍在5月20日我總統蔡英文就職滿7周年之際，有共機24架次、共艦5艘次在台灣周邊海空域活動；其中殲轟-7機1架、蘇愷-30機2架與TB-001無人機1架、殲-11機4架、殲-10機2架等，分在接近我釣魚台西北空域、台灣海峽中線北、中、南段越線活動外，另BZK-005無人機1架，由台灣西南經巴士海峽往台灣東南、以東空域後折返，直-9艦載反潛直升機1架，在台灣台東以東空域。

另，我國防部近日連續三日公布，共軍「無偵-7」無人機3架次，先後在5月16、17日接近我東沙島北北東經台灣防空識別區西南角邊緣進入，由防空識別區南南西空域飛離。18日罕見，由我東沙島北北東之台灣防空識別區西南、往東南防空識別區南南西邊緣駛離，折返至防空識別區西南邊緣後，立即向南飛行離開防空識別區邊緣。直-9反潛直升機5月15日在台灣花蓮以東、16日在台灣以南、18至19日在台灣台東以東及東南空域活動。

由於，5月19日有媒體揭露，18日台菲海巡進行救難實兵驗證、我海巡署在19日低調僅稱「依慣例派艦護漁」、同時在我巴士海峽防空識別區，雖不排除共軍「無偵-7」無人機出現與前者有關，但對我主要的威脅仍處於台灣以南至台東以東海域執行偵巡的共軍作戰艦，此舉嚴重壓縮我海防、以及巴士海峽戰略通道。

近期據媒體披露，2021年初川普、拜登政權交接之際，美國海軍3架「P-8A」海神（Poseidon）反潛機，在香港東南方約150公里的南海範圍進行海上偵察任務，並於我東沙島附近佈放聲納浮標。隨後美軍俟共軍偵察部隊接近之前，將聲納浮標自行銷毀。此訊息，引發周邊國家高度關注。

再者，近日美國海軍在官方推特公開「緬因號」俄亥俄級核動力彈道導彈潛艦，4月底從關島出發，5月9日前後抵達菲律賓海進行部署。近期，該潛艦浮出水面，接受「海種馬」（CH-53）運輸直升機空中滯留機降補給作業。此舉，更特意在日本廣島G7峰會期間，向中俄朝三方傳達美方水下戰略核威懾遠距打擊能力。

從共軍「無偵-7」無人機任務性質，可執行戰場與海上偵察、通信中繼、情報傳遞、電子偵蒐等功能，並於早期相關時機曾與運-8反潛機、遠干機、運-9通信對抗機搭配，以及間歇性交替活動等，推斷近日可能在進行海空目標高空偵察與反應。

再者，由於「無偵-7」無人機出現的時機，是逢艦載直-9反潛直升機有在我台灣以南之巴士海峽，接近我防空識別區南方邊緣。可見，共軍中大（052D/C、054A等）型作戰艦1艘與直-9反潛直升機，在前述海空域進行海空目標監控任務之外，亦可能藉由「無偵-7」無人機提供在我台灣以南海域之共軍作戰艦提供周邊海上情況。

其次，共軍「無偵-7」無人機在5月18日罕見的飛航路線，以及連三日由台灣西南防空識別區邊緣、往東南方向飛航至南南西防空識別區邊緣快速離去之現象；以及5月15日共軍轟-6K機6架，在接近我東沙島東北之台灣防空識別區南南西邊緣快速進出等，推斷共軍藉無人機快速進出我防空識別區，測試我空防預警能力。

最後，由於美國近幾年一直不斷地擴大「印太戰略」成員、海空軍兵力、去（2022）年10月初又發生美海軍海狼級康乃狄克號（SSN－22）因在西沙附近海域水下肇事而浮航現蹤、美軍艦船頻密活動巴士海峽往來南海與西太平洋等，近期美菲軍事合作又過於頻密，以防台海危機發生，考慮戰後菲國基地支援台灣等設想，將促使共軍東部戰區所屬海軍主戰之中大型反潛與作戰兵力，繼前幾年東部戰區海軍常態部署我釣魚台、宮古海峽、宮古島、西表島、與那國嶼等周邊海（水）域後，另闢一條於台灣以東至西南（巴士海峽）海域常態部署的巡弋兵力，以監控或遏制外軍艦船往來巴士海峽。共軍東部戰區此舉，有如蠍子般，箝制美方兩條海上戰略通道。屆時，中美日軍事較勁升高時，爭奪這兩條戰略要道，將成為雙方廝殺之地。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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