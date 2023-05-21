懷胎十月，要生了；夕陽西下已多時，天就要黑了。

海峽兩岸分離幾十年，按《三國演義》作者羅貫中說：「天下大勢，分久必合、合久必分。」

武統台灣易如反掌

幾十年前，中國想武統台灣，力有未逮。現在不一樣了，想武統台灣已易如反掌。前國防部長馮世寬說，中國武統，我們絕對可堅守一個星期。2018年7月前中科院院長龔家政在台北「民主太平洋聯盟論壇」上指出：中國可自海上、空中與地面對台發動六波攻擊，六小時癱瘓台灣。看不到解放軍，也看不到美國大兵。

美國參謀首長聯席會前副主席菲爾德及中情局前副局長莫雷爾曾聯合撰文，解放軍可能三天解決台灣問題。其他各方專家類似估計，大多看法一致。最令人驚惶的顧忌，是說今年底明年初，中國會武統台灣，那時間不就快到了嗎？但台灣上上下下有此認知或擔心的卻少之又少，這才是真正令人擔心的。

2023年3月6日立法委員質詢國防部長邱國正兩岸關係時，邱部長說的很嚴肅，立委說這樣看，兩岸就要打起來了！邱部長說，確實如此，的確很嚴重。

美國大力介入

中國武統台灣的緊迫性正快速增加，主要原因是美國正大力介入，與台灣聯合，欲以武力對抗中國。其目的不在幫助台灣守住現狀，而是與中國爭奪世界霸權。正如美國在世界上其他地方之所為一模一樣。

中國如果真的幾天就武統台灣，比起美國真的派大軍來台介入戰鬥，對台灣好。因為一旦美軍介入，與國軍並肩作戰，台灣立刻會成為烏克蘭第二，台灣人民死傷無數，動輒以百萬人計，孤兒寡婦滿街跑，家園被毀，遷入難民營，或借宿學校大禮堂，慘不忍睹的景象，遍地皆是。工廠、企業、交通、電信樣樣都被摧毀，經濟成長將一落千丈，引發失業等問題一籮筐，真是令人不敢想像。

對戰爭無知

這種慘不忍睹的情景，有腦袋的人是可以理解的，但是我們政府好像一無所知的樣子，非但不憂心，反而興致勃勃的，做一些極為幼稚的事。蔡英文總統3月25日在國安會秘書長及國防部長陪同下視導嘉義市介壽營區的五二工兵群戰鬥工兵營。其中「綜合格鬥訓練」操演項目為「奪刀術」，蔡總統說：近戰格鬥操演，更貼近實戰。

其實。中共武統台灣，幾天就結束，根本看不到共軍，更遑論與共軍相遇，用上「奪刀術」呢？當然訓練「奪刀術」亦非一無用處，將來在遇到歹徒持刀搶劫時，奪刀術或能派上一點用場。

何去何從？

台灣人民包括政府與百姓，如果都能用心的想一想，我們究竟要何去何從，要如何讓台灣人民平安幸福，眼前最重要的事，我個人認為還是兩岸的和平統一。

在和平統一的前提下，一來沒有戰爭摧毀，二來我們仍舊可享台灣人民原有的自由民主，各項選舉照舊，言論自由可獲保障。總之，統一後的台灣，可以一如往昔，大家相信嗎。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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