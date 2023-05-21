台灣國防部表示，潛艦國造計劃是一項重大國策，台灣海軍根據該政策以務實的方式推進各種項目。圖為漢光演習上的潛艦與S70C直升機。（圖／路透）

近日民進黨政府對國造潛艦後續量產預算究竟何時編列，竟傳出不同版本。國防部與海軍司令部數度公開表示國造潛艦依合約期程，預劃於2024年5月下水、2025年11月完成測試，且2024年不會編列潛艦國造後續量產艦預算；但卻有不具名的消息來源，先是對外釋出「將在今年下半年編列後續7艘潛艦的量產預算」，遭國防部於今年2月正式發布新聞稿否認後，近期又釋出「將先編列第2艘國造潛艦量產的行政作業費」。

最令人費解的是，面對國造潛艦量產預算究竟何時編列所引發的紛擾，總統府及國安會卻始終未明確把話說清楚；在國防部已數度公開表明「2024年不會編列」之立場的情況下，總統府與國安會這種形同「讓子彈飛」的做法，很難不讓人聯想「今年先編潛艦量產行政預算」的主張，其實背後有「高人」撐腰。

原型艦測試未開始，如何編列量產預算

立法院在處理跨多個年度的預算案、尤其是軍事採購預算時，確實存在第一年預算通過後，後續年度就不會再否決全案的慣例；行政部門也常常利用這種「頭過身就過」的慣例，在第一年編列占全案預算總額比例非常小，甚至只有「行政作業費」的方式，技巧性地讓總額龐大或比較具爭議性的計畫過關。支持「今年先編潛艦量產行政預算」的民進黨政府人士，或許就是想用這種方式，讓國造潛艦量產計畫在原型艦測試還未完成前，先取得立法院對後續年度預算的授權。

但潛艦國造案目前的進度，不應、也不能援引前述「頭過身就過」的方式，取得立法院對後續量產計畫的授權。

因為依照中央政府總預算編列與審查的相關規定，2024年的預算需要在今年8月底前完成草案並送立法院審議。換言之，就算原型艦的下水真的如潛艦國造專案小組召集人、國安會諮詢委員黃曙光所保證，可提前到今年9月，也改變不了國造潛艦後續量產預算是在原型艦還未下水、泊港測試(HAT)完全尚未展開前，就已編列完成的事實。等同在許多設計與建造的變數未釐清前，就先編列高額的量產預算。在這種情況下，不管先編多少艘或是否編列特別預算，都會使預算編列內容無法具備基本的精確度，讓立法院在審查時缺乏可靠依據。

更重要的是，潛艦原型艦的測試過程原本就遠較水面軍艦廣泛複雜。加上國造潛艦是幾近全新的設計，雖然造艦團隊已克服不少艱鉅的障礙，但在缺乏潛艦製造大國完整技術輸出與技術指導的情況下，整個測試過程寧可拉長，也不宜過分壓縮，務求徹底找出任何可能的風險，以便替後續量產型潛艦制定安全、合格的標準。在接下來的測試階段中，許多的潛藏問題可能會陸續浮現，屆時造艦團隊也需要足夠的時間找出解決方案；若涉及到裝備的變更，則所需的設計修改、施工與再測試等，也要一定的時間。

因此，民進黨政府若為了「政治考量」，想要在原型艦還未進行泊港測試前就先編列後續國造潛艦的量產預算強渡關山，就算只編列1至2艘，整個預算內容也是嚴重失真!

事實上，若造艦團隊真的需要若干行政作業費，先期進行國造潛艦量產的規劃作業，還是有合法、合理的程序可依循。即在不跟任何武器採購計畫綁定的「武器選擇先期作業費」、甚至「國防工業發展基金」中，編列所需經費，等原型艦海上測試進行到一定程度，主要風險已在可控範圍時，再編列正式的量產預算，不該用小額行政費，來偷渡金額龐大、風險未明、精確度也嚴重不足的量產預算。

國民黨一直是潛艦國造的推手

支持在原型艦相關測試尚未開始前，就先以小額行政費夾帶量產預算的人士，所持理由之一，似是認為若明年大選再度出現政黨輪替，則國民黨政府一定會推翻整個潛艦國造計畫，因此有必要先取得立法院的授權。

但此種含沙射影的指控，完全罔顧在整個潛艦國造案的發展過程中，國民黨一直是重要的推手。

當美國於2001年4月宣布軍售8艘潛艦給我方後，最先在立法院提案主張「潛艦國造」者，是後來加入國民黨的立委林郁方；而在2005年3月於行政院通過「潛艦不國造」，並將國防部自行估算的「潛艦國造」預算刪除者，卻是民進黨政府。後來重啟「潛艦國造」計畫的，則是馬英九政府。

在當時馬英九總統的支持下，海軍司令部就由時任司令陳永康上將主導，從2014年開始推動「自製防禦潛艦」計畫。國防部也依立委林郁方建議，從「國防工業發展基金會」分年撥款約1億4000萬，執行「潛艦國造關鍵技術整合型研究計畫」，對潛艦國造所需各項裝備與材料的籌獲可能性進行分析，還數度組團前往國外尋求技術協助管道。

事實上，在2014年的國外訪查結束後，我方已得出12大項需採購的國外裝備、其中11項需輸出許可的結論，也替這些需要輸出許可的裝備規劃至少2家的商源。

更關鍵的是，在馬英九政府爭取下，華府行政部門也從原本的強力反對，逐漸轉變為「不鼓勵也不反對」。在美國反對態度趨緩後，馬英九政府遂在2015年下半年完成潛艦國造案的規劃，並向立法院送出約30億的「合約設計」預算案。2016年政黨輪替後，繼任的蔡英文政府才在對原案進行修改後，持續積極推動。（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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