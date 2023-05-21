本周，中國-中亞峰會在古都西安登場。這既是中國與中亞5國建交31年來，6國元首首次以實體形式舉辦峰會，亦是中國今年的首場重大主場多邊外交活動。6國元首共同簽署了《中國－中亞峰會西安宣言》，通過了峰會成果清單，標誌著中國與中亞的合作開啟新階段。

「中國在中亞地區發揮著越來越重要的作用。」哈薩克總統托卡耶夫如是說。近年來，中國頗為重視周邊外交，與中亞地區的合作不斷深化，而中亞國家也日益感知到中國的重要性，願意共享中國大陸和平發展的紅利。筆者認為，中國對中亞地區而言分量日重，離不開3個原因。

第一，互信基礎深厚。中亞地區與中國的交往，歷史悠久，而古絲綢之路則是對這段交往史不可磨滅的見證。上世紀90年代，中亞國家獨立後，中國是最早承認並且與之建立外交關係的國家之一，迄今已有31年。此後，中國與中亞國家共同維護邊界安全，合作打擊「三股勢力」，並借助上海合作組織等多邊機制，加深安全合作與政治互信。隨著中國持續向前發展，與中亞國家的經濟合作亦不斷豐富。尤值一提的是，今天的中亞，更是「一帶一路」的首倡之地。因此，從交往歷史而言，中國與中亞地區無疑共享深厚的互信基礎。

第二，現實需求交融。中國與中亞國家在兩個重要目標上存在深刻共識：一是維護地區和平穩定；二是推動經貿合作，助益彼此發展。目前，中國大陸是中亞5國最大的貿易和投資夥伴。2022年，中國大陸與中亞5國貿易額達到702億美元，創歷史新高，較建交初期增長上百倍。就合作領域而言，中國大陸與中亞地區的合作，除了聚焦貿易、能源、基礎設施、金融等傳統領域外，近年亦向數字經濟、電子商務、綠色能源等新興領域拓展。更重要的是，在雙方合作下，中亞地區作為歐亞大陸新「橋梁」的角色日益凸顯。在「一帶一路」框架下，雙方共同建設新亞歐大陸橋、中國—中亞—西亞經濟走廊，湧現出一批代表性成果，這無疑是地區國家與民眾樂見的發展態勢。

第三，國際大勢使然。近年的國際局勢風雲變幻，大國博弈加劇，地區衝突的風險增加。而烏克蘭危機的發生，則為中亞地區增添更多不確定性。對中亞國家而言，如何進一步保持地區穩定，是一道無法迴避的題目。所以，中亞國家選擇加深與中國大陸的合作，既是因為大陸對地區保持穩定持有相同訴求，更是因為大陸從不為合作附加政治條件。黎巴嫩「廣場」電視台網站刊文表示，中國對中亞的外交方針代表了當今國際關係中真正的公平正義，中國從未試圖干涉中亞國家的內政，希望為該地區的和平、安全與繁榮作出貢獻。

「己欲立而立人，己欲達而達人。」這是中國外交的歷史文化底蘊。相信中國與中亞的合作，在未來會不斷為世界注入「和合」之力。（作者為大陸資深時政評論員）

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