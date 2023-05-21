在傳出「統戰電話」事件後，立法院火速通過《個人資料保護法》修法案，大幅提高非公務機關洩漏個資的罰則。然而，之前公務機關狂洩民眾個資，後來有說誰要負責、誰需懲處、如何國賠了嗎？民進黨政府過去對個資外洩導致詐騙猖獗不聞不問，一通原由難以釐清的「統戰電話」打來，就急著把鍘刀砍向民間機構，如此顢頇、雙標又政治掛師，簡直荒腔走板到不忍卒睹。

統戰電話 火速修法

台灣佇遮計畫副執行祕書楊欣慈召開記者會，聲稱在誠品書店網購《阿共打來怎麼辦》一書後，接到帶有大陸口音的電話，詢問讀後心得，還爭辯說「中國軍事實力很強」、「我們都是中國人」、「中國武統是必然」云云，質疑誠品個資外洩，致使她接到「統戰電話」，這就是大陸對台認知作戰的證明。

一聽到「統戰」，民進黨政府馬上警報大響，立法院隨即三讀通過《個人資料保護法》部分條文修正案，新增主管機關為獨立的「個人資料保護委員會」，並提高非公務機關違法外洩個資之罰則，最高達200萬元，屆期未改正、或未採行適當安全措施者，最高可罰至1500萬元。

不只立法院立即通過《個資法》修法，數位部還大動作會同資安院、警方前往誠品，實地進行行政檢查，預定2周內做出行政處分，若有違反《個資法》，不排除開罰，屆時得按照新版罰則處理。行政院副院長鄭文燦已經表明，事涉認知作戰，必須重視。誠品則小心翼翼地說，臨近選舉，各種事件易因政治議題而複雜化，「懇請」相關機關「以公正客觀立場」處理本事件。

其實明眼人都看得出來，若不是綠營人士出面指稱「統戰電話」，區區一樁未能成功的電話詐騙案，根本不會引發任何漣漪，因為，連成功騙人錢財害人性命的詐騙案，政府也沒有多用心處理。光是以解除分期付款為名目的詐騙，據刑事局的統計，去年就發生了5084件，民眾財損達7.6億元。今年詐騙更為猖獗，1到4月就已發生1737件，被騙走2.1億元。刑事局函送了104家在過去1年疑有個資外洩的業者，結果只有3家被主管機關依《個資法》裁罰。何況犯了詐騙案只是輕罪，犯罪者都被法院輕判輕放，這更是早已深受國人詬病。

詐騙事件 不當回事

民進黨政府應對愈來愈囂張的詐騙集團有氣無力，一聽說出現「統戰電話」就立即採取動作，無非是想藉此炒作大陸對台搞認知作戰的選戰文宣。老實說，那通電話應該是詐騙集團取得了誠品外洩的顧客個資，想進行詐騙，只是打電話的人或許是個小粉紅，在愛國心爆發下，居然想和詐騙對象來場真心話大辯論，其實難以根據這一場對話來證明是出自大陸的統戰認知戰，因為除此案之外，不曾出現其他類似案例，也沒有第2個人報案，因此只是單純個案的可能性較高。

其實，這次《個資法》修法只是做半套，只管民不管官；加重非公務機關的罰則，對公務機關卻毫無處置。民間公司若個資管理鬆散，的確是需要改善，因為現在民眾在網上留下太多個資，容易讓自己成為不法分子鎖定的對象。如果提高罰則能讓民間公司採取更嚴格的防漏措施，可以對全民提供更好的保障。但政府公部門的個資保障及網路安全防護不足，以致傷害民眾權益時，是不是也要好好究辦？畢竟受害民眾就是聽到對方能正確說出自己在政府部門留下的資訊，才相信了詐騙集團的說詞，有些受害者甚至被騙到傾家蕩產。

之前曾有高達2300多萬筆戶政資料、2800萬筆勞保個資外洩，都賣給了詐騙集團，算起來所有台灣人的個資都被賣光光了，結果有誰出來負責？又有誰獲得國賠了呢？那些被政府辜負的民眾，向誰去討公道？而職司網路與個資安全的數位發展部，對此一直不當回事，莫非成立數位部，只是拿來點麵線的嗎？

個資保護攸關每位民眾的權益，需要政府大力重視，而且不能雙標，嚴以待人寬以律己；更不能隨著意識形態起舞，一聽到「統戰」就喊殺喊打。請專責機構好好做事，也讓資安保護回歸資安專業！