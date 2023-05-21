眾所周知，蔡英文總統在野時，大肆抨擊ECFA是糖衣毒藥，宣示民進黨重新執政後，就會發動廢止ECFA的公投，不過，蔡英文執政7年來，並未叫停ECFA。大陸商務部4月間公告，針對台灣對大陸的貿易限制措施進行「貿易壁壘調查」，不少業者擔心大陸可能停止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。對此，蔡政府官員口徑一致表示，貿易壁壘調查與ECFA無關，而且 ECFA對兩岸都有利，大陸不會輕易叫停。可以看出，蔡政府不願失去ECFA經貿好屏障。

青年不想上戰場

蔡政府明知兩岸經貿關係對台灣發展至為重要，卻不願對大陸表現善意、不願與大陸經營和善的關係，反而自甘成為美國的棋子，扛著抗中反中的大旗，不斷激化兩岸敵意，使得兩岸官方互不往來，加上蔡政府刻意封鎖兩岸互動管道，例如遲遲不願開放大陸團客旅遊等，使得兩岸許多交流也形同停頓。

過去幾年，配合美國在全球進行的反中認知戰，在台灣幾近全面掌控媒體的蔡政府，確實成功地塑造出反中的風潮，並且幫助蔡英文在2016及2020兩次總統大選中取得勝利，蔡英文還曾夸夸其談，台灣有天然獨世代。然而，隨著主客觀形勢的改變，台灣人、尤其是年輕世代對蔡政府的兩岸政策已出現反思。

其中的關鍵當然是蔡政府一系列在美方要求下實施的國防相關政策，包括延長兵役、強化教召、擴大招募年輕民防、女性後備軍人加入教召，甚至推動女性服兵役、教育部一度要為學生造冊，引發外界質疑是要學生上戰場等等，彷彿台海戰爭已近在咫尺，如此肅殺的氛圍直接衝擊了年輕世代對未來的想像與期待，許多過去支持民進黨、被「辣台妹」圈粉的年輕人開始懷疑，要繼續支持把自己送上戰場的民進黨嗎？

農漁民是另一個值得觀察的族群。過去大陸對台灣農漁產品實施契作，但卻發現不少農漁民的政治傾向並未改變、仍然票投民進黨。近年來，每當大陸因檢驗未過等理由暫停若干台灣農漁產品進口時，農委會總是一再表示要開拓市場、增加農漁產品銷量，但卻從未真正做到，農漁民這才了解，蔡政府一面罵大陸一面又只能倚賴大陸的市場，因此一旦無法出口到對岸，農漁民只好自己承受損失。

農漁民紛紛覺醒

依據網路內容調查機構「QuickseeK快析輿情資料庫」最新網路好感度調查，農委會主委陳吉仲最近百日的好感度僅0.17，成為陳建仁內閣中民眾最反感的首長，足見蔡政府農業政策的失敗。大陸宣布對台啟動貿易壁壘調查時，陸委會、經濟部和農委會都表示，蔡政府會提出因應措施，然而，事情已超過1個月，至今並未看到政府展開任何行動，相關業者感到十分焦慮，蔡政府的無能，迫使「死忠」農漁民紛紛覺醒。

蔡英文7年執政下來，台灣反中抗中仇中意識從高點一點一滴下滑。不可諱言，這一切都是現實使然，然而換個角度想，若非一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香？兩岸關係經歷蔡政府刻意為之的冷凍，如今總算可以尋求進入復甦的機會。

大陸國家主席習近平在中共二十大的《新時代黨解決台灣問題的總體方略》中，提到要「堅持推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅持團結台灣同胞、爭取台灣民心」，其實這正是一個「和平方略」；大陸全國政協主席王滬寧在5月分「2023年對台工作會議」中也強調對台政策要落實和平路線。

既然和平是兩岸人民共同的期望與追求，我們的眼光就要放遠、思考要宏觀。民進黨拒絕接受「一個中國」不會輕易改變，但民進黨不會永遠執政，因此北京千萬不可受民進黨影響，也將兩岸經貿關係置於政治算計中，做出親痛仇快的決定，斷了兩岸透過經貿往來進一步大交流甚至自然融合的契機。

台灣民眾經歷蔡政府執政這些年來的災難與教訓，更須慎思選舉時該如何投下手中的一票。爭取兩岸的和平、繁榮與發展，大家都要更努力，往加強交流、爭取善意的方向多加把勁。