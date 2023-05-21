蔡英文總統就職滿7周年，在總統府召開記者會，蔡英文為缺蛋向國人道歉，只是，缺蛋鬧了1年多，「小英男孩」陳吉仲被全民罵得滿臉蛋花，最近蛋價因為進口蛋稍微回穩，蔡英文此刻才想起來要向國人道歉，這位「大小姐」還真是名不虛傳呀！

蔡英文曾被酸是「世界最會道歉總統來了」，原因是2021年她在短短的4個月內6次道歉，包括「4月初為太魯閣事故致歉」、「5月初以黨主席為民進黨染黑道歉」、「為513、517兩度停電道歉」、「611為新冠確診病故385人致歉」、「為球后戴資穎搭經濟艙道歉」。

蔡那陣子的道歉過於頻繁，惹來在野黨質疑和批評；忽視民瘼也間接造成民進黨2022年九合一選舉大敗。所以，蔡英文請辭黨主席時僅鞠躬向支持者表達歉意，更未對林智堅論文抄襲風暴向國人道歉；甚至未對「台版柬埔寨」事件猖獗造成國人喪生道歉。蔡選擇性道歉，背後有其政治目的。

尤其這幾年蔡政府拚命向美國購買飛彈、引發共軍圍台軍演危機，老百姓更關切的是肚皮裡的缺蛋危機和物價上揚，讓老百姓苦不堪言。蔡政府卻放任農委會主委陳吉仲一再瞎扯淡，缺蛋怪罪禽流感沒雞生蛋，還牽怒民眾火鍋吃太多，但老百姓買不到蛋是事實，卻從來不見蔡英文為此事道歉。

現在國民黨一推出「最強母雞」侯友宜參選2024總統大選，全民喊出「下架民進黨」，蔡英文才對缺蛋之事向全民道歉，但民進黨總統參選人賴清德可別太高興，這句道歉恐怕是在替陳吉仲當農業部長先消毒，民眾的怒火並不會因為大小姐遲來的道歉而被澆息。