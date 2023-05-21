泰國大選很精彩？那我告訴你，泰國的產業競賽表現更精彩。疫情爆發之前，亞太地區最多人在談論的話題就是「三城記」：上海、香港、新加坡的城市競爭，但疫情3年加上地緣政治的蔓延打亂了一切；中美對峙以及區域分化更是讓每一個國家都認為自己有機會躍升。中國在經濟以及產業的被美國壓制，更讓資本與跨國企業的外溢效果愈演愈烈，單以金融層面來看，新加坡確實遠遠拋開了香港與上海。 全球資產管理公司施羅德（Schroders）日前發布「全球城市指數」（Global Cities Index）報告。綜合經濟、環境、創新和交通方面的表現，新加坡去年以9.43分，名列亞洲第1、全球第8，得分較2021年的8.31分進步。這也是新加坡連續兩年在亞洲居冠、全球排名第8。

很多人說道，中國政治的複雜難懂迫使跨國產業選擇出走，這是讓新加坡水漲船高的主要原因。就像香港科技大學教授Donald Low 4月28日在網路媒體《Jom》發表的文章〈Why Singapore’s government and economy are outperforming Hong Kong’s〉（新加坡的政府和經濟為什麼可以超越香港）說的：「在現在這個紊亂的世界，政府必須能夠預測、規畫和對未來做好準備。」

不能否認，新加坡確實在疫情期間脫穎而出，但眾所周知，新加坡也有自己的短板：產業土壤薄弱。因此，世界工廠中國的產業鏈外移正在醞釀另外一個新的城市競賽。

先不說我們最不熟悉的印度在招商引資的努力，整個東南亞市場在疫情過後的蓬勃發展更是讓人眼界大開。我常跟朋友說：你要了解東南亞，就必須先有幾個關鍵的迷思釐清，首先，東南亞或是東協並不等於中國，因為那裡不是只有一個國家，東協十國各有各的文化、政治與經濟體制。

另外，這幾年的地緣政治變化，讓你走在曼谷、雅加達、甚至河內的街頭，會深刻感受到曾經發生在北京奧運或是上海世博的Monumtum，滿街都是來自全球各地的商業人士。

因此，我必須說，現在的東南亞市場不但是全球商業競賽的大本營，也是所有產業決策者最想摸清楚的一個新市場，因為這樣，泰國曼谷的脫穎而出就不足為奇了。我為什麼這麼說？

首先，了解亞太歷史的人就知道，第二次世界大戰之後，日本為了振衰起敝發展經濟，既然不可能往西走向大陸，就把產業發展重心壓在了東南亞，在考慮政治穩定度、地理位置以及文化層面後，泰國就成為了日本汽車產業面向全世界最重要的國際化轉運中心，而後隨著日本汽車產業的蓬勃發展，泰國也因此建構了完整的汽車產業鏈，成為了亞洲的底特律。

今天，ESG和脫碳的壓力越來越大，電動車和綠色轉型已經成為全球政府致力追求的一個目標，如果你研究過泰國政府2021年中出台的「3030政策」，或是泰國投資委員會（BOI）從2020年開始針對電動車的投資獎勵，就會了解為什麼那麼多跨國企業前仆後繼前往泰國布局。更重要的是，相對其他東協國家的不穩定，泰國人民的佛教文化與開放，加上曼谷的國際化生活環境，自然而然就成為了全球車廠的兵家必爭之地了。

底特律顧問公司Sino Auto Insights的Tu Le表示，隨著中國市場的成熟、中國市場競爭的加劇和中國經濟增長的平穩，汽車製造商獲得中國新客戶的成本變得太高了。許多中國車廠將海外擴張視為更可靠的增長途徑。2023年第1季度，中國出口了價值210億美元的汽車，比去年同期增長82%。泰國作為美國的盟友和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的成員，放鬆了對中間產品貿易的限制，一下子變得特別有吸引力。

更重要的是，東南亞的經濟正在快速增長。去年，該地區的汽車銷量增長了23%，達到340萬輛。無論中國電動車廠在泰國的計畫是否可以成功，這些產業移轉已經帶動了整個亞洲供應鏈的挪移。去年，泰國從中國（包括香港）獲得了34億美元的外國直接投資，超過了美國或日本，中美日的產業資源投注一下子拉升了泰國的吸引力。

泰國本來就與美國、日本有著緊密的盟友關係，透過電動車與中國建立緊密關係帶來的產業效應將更加不容忽視。泰國正在電動車效應的帶動下冉冉而起，湄公河畔將成為全球跨國企業下一個燈紅酒綠的新戰場。

（作者為創投合夥人）