民進黨更弦易轍高喊「反共不反中」之後，賴清德只剩「自由民主」可以說嘴，彷彿是台灣的絕對優勢。然而在蔡英文「大小姐深居簡出」的7年治理下，綠營放任派系、黑金野蠻生長，漸成蛛網遍結，到處盤絲噴卵。

台灣的自由民主沒有政績建樹，暗中只滋養著綠營權貴到處「腥臭瀰漫」，正在飄入年底總統大選的氛圍中。這就使得賴清德的「競選聲勢」因此毫無進展！尤其中間與年輕選民的成長停滯，主要被諸多「擺不平」的社會事件卡住拖累。

說來台南市的官商「黑金、情色」還未完全落幕，民進黨立委陳歐珀捲入新一波的「im.B」詐騙集團案，更將蘇貞昌執政期間的鄭文燦、林右昌及地方上各路綠營黨政要角，全都囊括為「詐騙背書」的官商資源。

權錢醜聞如此深廣，在野勢力「順藤摸瓜」也就無比輕易了！徐巧芯、黃國昌緊咬的內幕背景，是詐騙受害人廣布全台，不斷吐出主嫌曾耀鋒與張淑芬多方共構無數綠營中央與地方人士的「利益網絡」：政商飯局不斷、提供競選處所、共同投資獲利。今後司法單位對於這些細節查或不查，也將牽動後續選情觀瞻。

最近網路政治論壇中，大大諷刺「林秉樞、曾耀鋒」竟能輕易揭露出民進黨實際上早已經是政商權錢的「撈錢政黨」：林秉樞是「藏身幕後、操弄人際」的個體戶；曾耀鋒則是「利益綑綁、黨政背書」的大集團！雙模式、多工運作、加開外掛，同樣紅酒熱宴好不歡騰，「洗政府的錢+騙民眾的錢」兩人殊途同歸！

民進黨執政豢養「騙徒的進擊」，彷彿巨人身影幢幢穿行在民進黨的派系之間，黃偉哲等地方首長高舉詐騙產品、直接背書。年輕網民對此目光灼灼、言之鑿鑿，賴清德注定將難以輕易撕去這些「烙印」──在中間選民心中最憎惡、最痛恨的政治嫌棄！

上一個令人最翻轉、最嫌棄的政治人物正是「陳時中」！最近針對「賴清德個人形象」初期的定調與包裝，竟也出現一種各方人馬「非常熟悉的膚淺」？！幾支精心企畫的賴清德宣傳片，更是完全走向令人倒胃的「陳時中」路線風格：宣稱珍奶喝全糖、為魔獸導覽總統府，各種遷就討好無比低劣，任意就能戳破其「誇張、虛偽、矛盾」，多做多扣分！

賴清德明明年初1月中旬即接任黨主席，涉及選情的「黨務、政務、選務」已可充分一把抓。但所見這些選舉節奏與策略，均讓人不禁懷疑：「民進黨擅長打選戰」的印象，是否早已經是昨日黃花？

新生代綠營「操盤手」，是否早已不再如過往邱義仁、吳乃仁「大開大闔、出手封喉」的議題操縱功力？如今綠營政治世代只懂得、也只淪於各種「網紅、空戰」的破碎思路，一旦年輕選民再也無法被網軍輕易操控，賴清德的選戰班底除了「砸錢搞事+見縫插針」，一概別無他法？

黑金貪腐的「政治腥臭」向來會瀰漫到民間最基層，殺傷力難以抹平，至今賴清德、蔡英文都選擇對黑金與詐騙案「遠離、沉默、切割」。民進黨執政不堪的因果報應，顯然正在這兩人意欲權力交接的縫隙處，陸續「業力引爆」！

放眼望去，島外島內至今都沒有對賴清德有利的情勢與槓桿，而正在極力撇清「台獨金孫」的賴清德，正在一路走向陳時中「什麼都不是」的同樣命運，失去被仰望、被信任、被交付的領導魅力。

（作者為資深媒體人）