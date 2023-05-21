國民黨徵召新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲宣布參選，加上「超前部署」的民進黨主席賴清德，代表朝野政黨角逐2024年台灣總統大位的三位主角，現在都已正式浮上抬面。

有人認為這場選舉是「戰爭與和平之爭」，有人形容是「民主與專制的抉擇」；但無論如何，今年台灣不會如《經濟學人》所說，成為「地球上最危險的地方」。除非兩岸發生擦槍走火的意外衝突；否則，民眾可以在「台海無戰事」的情況，投下可能是決定台灣前途的一張最重要的選票。

首先，大陸政策雖然是影響台灣生存和發展的一項公共政策，但我不預期這個議題會在選戰中被激出強烈的火花。侯友宜反對「一國兩制」和反對「台獨」的立場，看來就是馬前總統「不統、不獨、不武」的「翻版」；不同的是，侯避談九二共識，讓他的對手很難無的放矢。《紐約時報》就把侯友宜歸為「溫和派」，認為他在兩岸關係問題上試圖走中間路線。

賴清德的「務實台獨工作者」引發爭議，連國外媒體都有「疑賴論」的報導。賴清德有自知之明，把蔡英文的「互不隸屬論」作為護身符，用來掩蓋他的「台獨」真面目。綠營「基本教義派」雖不滿意，但可以接受。

柯文哲的大陸政策是強調以「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的「五個互相」，來與對岸交流。我認為他話不離口的「兩岸一家親」，最具邊際效應，讓對岸只有以禮相待，「伸手不打笑臉人」。

其次，兩岸關係目前仍維持「有讀不回」的狀態，選後能否復談，要看中共全國台研會副會長孫亞夫日前在上海舉辦的紀念「辜汪會談」30周年學術研討會上所說，「雙方都有解決問題的願望和誠意」。因此，中共目前的對台工作重點，就是中共全國政協主席王滬寧在今年「對台工作會議」的講話。王滬寧強調中共應「深入展開調研工作」和「逐步恢復擴大兩岸交流」。

最後，由於民進黨政府的「唯美」馬首是瞻，美國已在兩岸關係扮演「球員兼裁判」的角色。美國此時不願為「台灣問題」與中共攤牌，希望透過持續對話來管控分歧。

經過「氣球事件」後，中美兩國已啟動一系列的外交對話。中共外事辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在維也納長達8小時的會談，「台灣問題」必是其中的一個重點。看來雙方仍各守底線，沒有讓步的跡象；但為避免中美關係繼續惡化，雙方同意維持此一溝通管道。

由此可見，中共與美國在台灣選前的兩岸政策都偏向於「維持現狀」。至於這種動態的現狀是否只是暴風雨前的寧靜，要看明年台灣大選結果，以及中美關係的發展走向。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）