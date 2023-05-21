今年「七大工業國集團」（G7）峰會為日本首相岸田文雄設定的重要主場外交，19日在廣島登場。日本欲藉G7峰會創造中美對立降溫的條件，努力解決中美關係螺旋下降的問題，以此展現「岸田外交」手腕，建立日本在穩定印太區域所扮演的角色。

G7在領袖峰會聲明中指出，願與中國構建具建設性及穩定的關係，又表示在國際問題上需同中國合作。岸田首相在G7中呼籲中國承擔「作為國際社會一員的責任」；關於台海局勢，岸田重申「和平穩定的重要性，敦促兩岸問題的和平解決」，並與G7共享此立場。G7表示，「我們的政策做法不是要傷害中國」，「無意阻撓中國經濟進步及發展」。G7成員強調，無意與中國「脫鉤」，僅追尋「去風險」。

為避免中日在東海擦槍走火，造成中日關係結構性的惡化，日本防衛省5月16日宣布，日中防務部門的直通熱線正式啟用。日本防衛大臣濱田靖一與大陸國務委員兼國防部長李尚福進行電話會談，雙方確認熱線將在避免不測事態及建立安全信心方面發揮重要作用，並商定今後在妥善運用熱線的同時，持續保持兩國防務部門間雙向溝通。濱田言及東海局勢等中日在安保方面的關切事項，表示「正因如此才需要坦誠溝通」，以避免衝突。

岸田對中外交著眼於對話，但在G7峰會中，日本政府以緊張升高的台海局勢為楔子，討論經濟安全保障問題，展現不允許經貿領域中施以脅迫行為的姿態，宣布將創設「應對經濟脅迫的協調平台」，對抗利用貿易施壓對方國家之「脅迫外交」的新框架，且將此以附件的形式列入G7領袖聲明，成為G7未來的外交方針。岸田希望以G7作為核心，展現對中國的明確立場，力求實現供應鏈強韌化及公平競爭，但此或將影響中日未來的對話，成為雙方的新外交爭端。

何況，日本在對中外交上，亦如美國一般，常藉「台灣問題」說事，動搖中日關係基礎。在中日各高級別對話中，更不時在台海等議題上針鋒相對。日本外務大臣林芳正面對立憲民主黨籍眾議員原口一博質詢時，避談「台灣有事即是日本有事」，並非忌憚北京「不得插手台灣問題」的警告，而是去除民進黨人對「台灣有事」即「日本有事」的遐想。日本不拿台灣說事，才能避免「台灣有事」，不使中美走上衝突。

日本要助力兩岸關係改善，始可緩解日本周邊的最大風險。兩岸關係穩定，日本即無須心繫「台灣有事」。日本若將台灣視為對抗中國的外交工具，難以站到美中調人的位置，因為這般的日本「公親已成事主」，不僅無助印太區域和平，更將升高自身捲入戰爭的風險，岸田內閣勢將流失民意的支持，亦難使G7峰會中所展現的「岸田外交」收效。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）