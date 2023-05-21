美國股神巴菲特上周說明他出清台積電持股的考量，他說：「中國對台灣的威脅，讓台灣變成越來越危險的經商地點。」我駐美代表蕭美琴和行政院長陳建仁立即前後站上火線反駁，用近乎道德勸說的口吻強調，投資台灣，就是使亞太地區穩定的最好方法。

台灣是經商危險的地方嗎？今年以來，美日歐等各國領袖、將領、智庫都認為台海軍事衝突風險高，是戰爭最可能爆發的地區，這是不爭的事實。巴菲特並沒有說錯，蔡政府不能視而不見、故作輕鬆，或是提油救火，而是應該防範兩岸爭議和衝突的擴大。

蕭美琴針對巴菲特的質疑回應說：「台灣將致力於維持現狀，防範任何對區域和平與穩定的破壞。」蔡英文總統也曾經多次提出「維持現狀」的講法，但為何中國大陸政府就是不信！

維持現狀其實也是美國政府面試台灣總統候選人的考題之一。什麼叫維持現狀？美國政府的觀點就是不統、不獨。台灣不統也不獨，美國就可以從中獲取最大的國家利益。全世界每個國家各為其利是常態。美國政府有段時間不喜歡馬英九，說他靠中國太近。美國政府最近不敢太愛賴清德，因為怕他太獨。台灣的政治人物和社會大眾都應該看穿美國玩的兩岸詭計，可以親美，但不能親到想宣布台灣獨立。

中共近年為何一再軍事威脅台灣？因為，中華人民共和國認為台灣是中國不可分割的一部分；反觀中華民國憲法，大陸也是中華民國國土的一區。維持兩岸的現狀，其實就是馬英九提議的兩岸政權互不承認，治權互不否認。兩岸領導人不用心急地搞歷史定位，先靜下心來讓自己國強民富，否則美國動輒見縫插針，台灣和大陸都不可能成為世界上安全可靠的經商據點。

國際投資的現實是，商人不會拿自己的錢開玩笑。他們做有地緣政治風險的投資時，一定會預先規畫好逃生路線，模擬股價若崩盤時該如何操作。最近去拜訪一些在台的跨國企業，驚訝地發現他們都做好了戰爭一旦發生的撤離準備。他們還反問我，為什麼台灣民眾無視於中共軍機軍艦經常跨越台海或環島飛行、行駛？

沒錯，台灣半導體等高科技產業是全球經濟繁榮不可或缺的重要環節，但我們卻不能因此就樂觀期待外商會持續投資台灣，台積電被「政治安排」去美國設廠是值得警惕的訊號！

危機管理的精髓在於做好風險管理，以降低危險的發生。危險是一個演進的動態結構，起初只是不穩定狀態的現實，稱為風險；演變到實然和應然之間產生明顯的差異就構成議題；當議題升高，拉大了利害的衝突，就變成危機。危機則是成敗的轉折點，是危，也是機。蔡政府不能口說「維持現狀」，行為上卻跟隨美國陣營，一味地往反中、抗中傾斜。中共政權在國際上也不能無視中華民國存在的事實。只有彼此都避危轉機，台海才可能有和平。

（作者為國家公益發展協進會理事長）