最近副總統兼民進黨主席賴清德受邀在台灣大學政治系發表演講，重新定義「台獨」內涵，重申不會宣布「台灣獨立」，但也不會承認「一個中國」原則。賴清德從擔任台南市長、行政院長及副總統以來，其兩岸論述內涵包括：倡議親中愛台、德國統一是真正統一、「九二共識」是「一國兩制」；兩岸關係是國際關係；主張務實台獨；提出台灣已經獨立、不會宣佈台獨，沒有變更國號必要性；也提出中華民國台灣是主權獨立國家、支持蔡英文總統所提「維持現狀」、「兩岸互不隸屬論」等。

無疑置疑的是，這些兩岸論述將會掏空中華民國實質內涵，致中華民國性質從「中國之國」轉向「台灣之國」，不再與大陸地區具有歷史聯結及領土、主權重疊關係。中華民國從來台灣、到台灣、在台灣，最終是台灣，主權及有效統治權合一限縮在台澎金馬，無異是放棄對大陸主權。在民進黨執政下，中華民國政府已從原來主張「一個中國是中華民國」、「一中各表」、「九二共識」，轉折到毀棄前述三項基本政治主張，這可謂是「重大國策」斷裂。

賴清德拋棄既定國策之政治成本與代價，勢必引發兩岸關係緊張與衝突；又宣稱當前兩岸情勢變化的責任「不在台灣，而在大陸」，無法交流合作，其實是「大陸本身的選擇」。針對大陸不僅在台海軍演，包括黃海、東海、南海等區域均存在緊張局勢，賴直指這顯然不是民進黨的問題，更不是佩洛西的問題，「只能是大陸的問題」，責任皆在大陸。

如此單方片面解讀兩岸關係及地緣政治並指責大陸，豈非是「引火自焚」呢？「甩鍋歸責」對手，公開棄守國策又質疑敵對競爭者挑釁，面對綜合國力日益強大全球軍力、經濟力第二競爭對手，台灣固然仍需要有「備戰」思維及準備；但更重要是如何「避戰」而非「招戰」，不思「以小事大以智」治國謀略，反而是猶如「草蜢戲弄公雞」，未能思慮兩岸國力完全是出於不對稱權力結構。

賴清德作為可能成為身負國家安全及民眾生命、福祉之未來國家領導人，不思如何「避戰」，反而一再倡議「抗中保台」路線，陷入兩岸對抗敵對政策思維邏輯；不選擇「和中友美」均衡戰略，反而是選擇「聯美抗中」失衡戰略；不學習蔡英文總統提出維護兩岸及區域和平是兩岸共同責任說法，反而是直接抨擊製造兩岸對立衝突，責任在大陸而非台灣。這種「甩鍋」於對手，不僅無法達到「和平保台」目的，反而刺激大陸採取更激烈貿易制裁、軍事威逼及外交壓制。試問若以蔡英文提出「維持現狀」主張，尚無法緩和兩岸關係，更遑論是「務實台獨」呢？

但問題是，賴清德卻在兩岸論述及路線，甚至具體運作上，仍是以「務實台獨」、「抗中保台」路線、「聯美抗中」戰略為主軸，一再對陸採取較為挑釁刺激言詞行為，這顯示其和平的兩岸論述及路線之穩定性、一致性不足且搖擺不定。賴清德表示所謂「台獨」，並不是宣布「台灣獨立」，其意義是台灣並不在大陸所定義的「一中框架內」。直言民進黨在1999年通過《台灣前途決議文》已宣稱台灣具備「主體性」，依據憲法其國號為「中華民國」，不必另行宣布獨立、變更國號。

但決議文中的「中華民國」已是被偷龍轉鳳過概念，與原來「中華民國」意義不同，雖無公開宣稱放棄大陸領土及主權，但卻限縮主權及統治權於台澎金馬。換言之，兩岸之間已無歷史聯繫及主權、領土之重疊，這樣的中華民國不是單純「台灣化」而已，反而是「台獨化」。中華民國及其憲法所隱含「一中原則」、「一中各表」、「九二共識」，原本具有創造兩岸和平緩衝作用；現在賴清德顯然是要拆掉兩岸和平穩定發展的「避震器」，若其當選總統在「後蔡英文時代」的兩岸關係，其震盪幅度將高於蔡英文。

大陸當局對台政策主旋律是「和統」 ，提出「融合漸統」、「融合促統」、「融合和統」之漸統過程，因而倡議「中國人不打中國人」和平承諾；但同時也提出「反獨促統」目標，擴大台獨定義、公布台獨清單名冊及強化反獨力度，從宣稱反對台獨、處置台獨、遏制台獨，到有能力、信心挫敗台獨到最終粉碎台獨；宣示不會做出放棄以武力解決台灣承諾。故而，賴清德的「務實台獨」兩岸論述，遠比蔡英文的「維持現狀」更具挑釁性、危險性，不僅無助於兩岸和平穩定架構建立；也會增加台灣「被戰爭」的國家安全風險系數。

正確避戰戰略及方式，應是回歸中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》對於國家願景目標設定及兩岸關係性質定位。根據憲法增修條文前言提出「因應國家統一前之需要」，顯然憲法是立基「一中框架」即「憲法一中」；《兩岸人民關係條例》定位兩岸分別是「台灣地區」及「大陸地區」，則為「兩岸一國、一國兩區」。賴清德曾提出德國統一是真正統一，已有隱含些微「政治統合論」思維，但卻提出台灣要跳脫「一中框架」；曾力主台灣社會不應有「疑美論」說法，也曾提出「和平保台」之「和中論」，故賴之台灣國際戰略也可是「和中友美」均衡戰略，尤其賴曾倡議「親中愛台」路線，其政策思維本具有兩岸和平元素。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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