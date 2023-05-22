從步出校園到社會這些年，在大陸遇見許多優秀的校友們，他們都在大江南北有著自己的事業。在江浙地區有一位優秀的學弟，跟其他台商與眾不同的是，他的事業版圖非常多元，除了一般創業外，他還做了許多志願服務和慈善事業，他就是我們今天故事的主人公潘柏銓。潘柏銓本身就是一個急公好義的台灣好青年，真正跟他深交，是在2020年大陸疫情一開始時，在他的號召之下，串連了兩岸眾多城市台灣青年一同為大陸加油拍攝的短視頻而結緣。

他有著教師、在讀博士生、創業家、慈善事業家、台灣青年孵化基地負責人、社團負責人等多重身分，對於他來說，這樣多元的身分是一種成長的動力，他總是謙遜地說凡事要努力做好，在他的字典裡「人生沒有捷徑，扎實認真看待每件事情就對了！」

在大陸這些年他主要從事三個主要的工作。

首先，第一份事業在江蘇無錫，在2021年初，柏銓發起籌組台灣青年公益聯盟，將台灣青年凝聚起來，如今在江蘇已經組織了數十場防汛防疫、關懷老人、捐贈助學等台青志願者活動。圍繞助老、助苗、助殘、助學等領域推出了「益+青公益助學」「青愛有+音樂會」「青行中醫義診」「河小青守護者」等公益專案品牌。未來，台灣青年公益聯盟將聚集「一大、一小、一助」，搭建蘇台兩地青年公益交流「大」平台，聚焦「小」領域服務微民生，凝聚台青合力推動「蘇台助學金」專案落地，助力為民辦實事專案「夢想改造+」，讓更多的困境青少年能夠擁抱夢想。

第二份事業是在台灣青年創業板塊，他在浙江溫州成立了「溫州（鹿城）台青創客坊」。溫州（鹿城）台青創客坊是溫州市人民政府台灣事務辦公室與溫州市鹿城區台辦圍繞「台青築夢家園」所打造的台青創業就業基地，是對台青年創業招商和人才招引的重要平台。潘柏銓團隊於2021年9月正式接手運營，過去一年多以來，創客坊落實園區氛圍打造、園區招商開園和迎接台青企業入駐等幾項重要任務，推進台青在溫創業就業，落實台青在溫生活協助，創造「以台引台、以商引商、以青引青」台青三引導向，並協助台青融入性創業，扮好兩岸經濟融合的台青創業基地角色。目前已正式落戶13家台資企業，帶動20餘位台青在溫州創業就業。

第三份事業是傳承家族，因此說是自身最重要的事業也不為過，他在溫州開展生命禮儀服務事業。既然是台灣青年創業平台負責人，潘柏銓自己也當然要在溫州創業，所以他將自身專業帶來溫州，成立了溫州市富邦禮儀服務有限公司（富邦生命）。富邦生命由台灣菩提心（無錫百世菩提）和溫州怡福養老院等生命相關行業於2022年合資成立，打造臨終關懷+現代禮儀嶄新的業態模式。

潘柏銓。（作者提供）

由潘柏銓目前從事的三份事業發現到，他的事業都與人有關係，特別是在談到為何要做志願服務時，他娓娓道來的說道：「因為他從小與『善』結緣，父母長輩經常帶我去做些志願活動，可能就這樣養成樂於幫助他人，愛好結交朋友。到了大學時期，幫助在台陸生，可能也是這樣開啟了與大陸的不解之緣。另外大概是從小看慣了生離死別，對人生有著獨特的感悟。自己心中裝著『責任』和『公益』，『敬待逝者，燭照生者』這八個字，這也是我努力堅持做的兩件事。我希望的透過繁星微愛，彙聚成溫暖兩岸的大愛之光。」

柏銓用自身的經驗分享給想要到大陸創業發展的台灣青年們，那就是「中華民族偉大復興這個核心思想一定要緊抓」，這也是他想「傳承」給台青台生們核心觀念，讓他們有著正確的核心價值觀下，一同搭上大陸高速發展的列車，享受大陸這篇沃土帶來的機遇。（侯聰明／自由撰稿人）

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