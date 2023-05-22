隨著去年年底日本出台新的國家安全戰略以及配套的防衛政策，日本的安全戰略正在發生變化。在筆者看來，這種變化的重心與其說是旨在修憲的前哨站或「軍事大國化」，更在於日本開始注重通過建立多個層面的多邊安全機制塑造對日本有利的國際安全環境。長期以來，日本的防務力重在高質量的「自衛」，而對地區安全的關注則主要依托日美同盟的戰略框架以及美國在亞洲的前沿軍事部署。在美國軍事優勢明顯、介入地區安全意志明確時，這一「戰略」既可以讓日本避免直接捲入地區安全、又可以實質性減少美國的「負擔」。換句話說，自衛（一國）、同盟（兩國）之外，戰後長期以來日本的安全政策中缺乏多邊安全合作的因素。

但是，形勢顯然發生了變化，如果說冷戰時期蘇聯對亞洲的影響更多僅限於軍事領域的話，崛起的中國則是越來越深地全方位影響、甚至改變著地區的權力結構。這種變化的深度、廣度和速度或許是包括中國在內的所有國家都沒有想到和難以預測走向到的。日本更是如此。哪怕僅僅從地緣政治的角度看，中國前出太平洋和對台政策等安全政策領域的擴展都繞不開日本列島，對日本產生了巨大的現實和心理「壓力」。同時，儘管日本決定在短期內將國防預算從GDP的1%增加到2%，但在高齡化社會進程加劇、人口開始下降和經濟增長緩慢的現實背景下，日本通過總體增量（數量、人數）的方法成為軍事大國的能力和意願有限，再加上美國的戰略優勢由絕對性轉向相對性，「國際安全合作」就自然或不得不成為日本尋求增進安全的方向。

不可否認，日本的「國際化」戰略部署緊湊迅速，既有力圖主導印太戰略、推動QUAD（日美澳印四方安全對話）、試探與五眼聯盟建立某種情報共享關係、加強與北約的對話並擬在日本建立北約辦事處等戰略層面上的措施；又有啟動與英國、意大利聯合研製新一代戰鬥機、向東南亞國家提供旨在增強海上執法能力的人員訓練和裝備、放寬武器出口限制、加強與美軍及其他國家軍隊聯合演習等實務層面上的舉動。換言之，國際安全合作一方面注重戰略概念和合作框架的打造，一方面注重加強基於同盟、自身和多邊防務的「實戰」性。對於同樣缺乏多邊安全合作經驗、對同盟未必有美好記憶且也多有現實不安、並被日本公然視為明確防範和制衡對象的中國而言，其所帶來的心理壓力和現實壓力也不言而喻。由此，日中兩國的安全政策中，對對方成為本國威脅的疑慮（甚至焦慮）與日俱增，或成為中日間安全困境的重大隱患。

不過，日本的國際安全合作路線目前更多的還是願景，或曰原則先行，政策跟進。要想順利進展，需要解決或難以解決的課題還有很多。在東亞地區，形成對中國的壓力大小取決於日美韓的合作廣度與深度。美國的「抗華」陣線是需要盟友們出錢出力的，這意味著日本有限的財力需要兼顧美國的要求和日本自身的要求（比如，對於自衛隊而言，目前最需要解決的是待遇與兵源問題），並非易事。中日韓互相冷淡的局面（客觀上或減少了中國面臨的壓力）也因近期韓國超乎尋常的對日主動而得以改觀，如果歷史恩怨可以得到管控（或較少受制於國內政治），日美韓的戰略共同利益顯然就會具備更多的確定性，並同時帶給中國與日美韓關係更大的不確定性。

相對於美國對多邊安全的操控與打造能力，將本國安全與地區安全、多邊機制相關聯的經驗和能力可謂中日兩國的短板，這其中既有歷史原因，也受到現實地緣政治急迫感的影響。就日本而言，遠交近攻甚至「一邊倒」氣息濃厚的「國際化」路線是否真的能給日本帶來更多的安全和安全感值得深思。印度學者Ashley J. Tellis在《外交事務》刊文（New Delhi won’t side with Washington against Beijing）認為印度不會站在美國抗華陣線的一邊，其理由有二，印度對華的明顯弱勢以及中印無法躲避的近鄰關係。或許，日本有不存在或扭轉對華弱勢的自信，但「一衣帶水」還真不是一廂情願就可以忽視的，如何處理安全困境的風險，或許更應成為中日兩國必須去考慮的課題。（作者為日本山梨學院大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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