不可諱言，侯友宜得到國民黨提名，黨內黨外有不同意見，這也是侯陣營應該妥善面對的。但侯友宜出線後，TVBS民調高居三腳督的第一。然後賴清德居然公開造謠，連續2天說侯友宜有明確表態支持九二共識。看來，賴清德面對侯這種非典型國民黨人，顯然有些慌張。

近日，民進黨總統參選人賴清德連續2天宣稱侯友宜支持「九二共識」及「一個中國原則」，不過，卻遭侯陣營反駁說侯友宜什麼時候支持過「九二共識」。對此，民進黨張志豪發新聞稿，直說侯友宜「不反對就是接受」。

九二共識正確性與否，過去馬英九總統八年執政的兩岸關係良好，以足以證明其正確性。這次馬英九訪陸的成功交流，亦再次證明這點。侯友宜希望總統勝選，也是需要把自己兩岸政策解釋清楚，若不明示支持九二共識，亦應提出與九二共識相容的兩岸政策，替兩岸和平往來奠定地基，這一點侯友宜責無旁貸。

然而，國民黨是多元而民主的政黨，每個人只要忠於中華民國，支持兩岸和平交流，避免戰爭上有清楚的表態，此外要採取什麼口號標語修辭，自有多元意見表述的空間。國民黨不像是民進黨這種總統力挺高端，全黨就需要瞎力挺，少數如高嘉瑜表示不同意見，就得被圍剿霸凌的獨裁政黨。

九二共識好或不好是一件事，但侯友宜截至2023年5月22日都未曾正面表態支持，也是一個客觀事實。賴清德連續兩天，拿侯未曾講過的話塞入他的口中，無論你支持哪一黨，支持不支持九二共識，對這樣的造謠，都應該譴責，視為糟蹋臺灣民主的惡劣舉動。

過去數年，民進黨政府一遇到不利於己的消息，往往出來罵是假新聞，轉頭就以社維法移送，結果現在遇到自己黨主席帶頭造謠，就最高品質靜悄悄，從此可看出這個政黨的墮落。今日民進黨選情不利，賴清德就要把這場選戰塑造成「民主與獨裁的戰爭」，民進黨帶頭造謠，何來臉面稱自己是民主，民進黨的民主，根本是「民進黨作主」。

試問民進黨，侯友宜從政以來，究竟有哪一個發言或行動，傷害了中華民國的國格尊嚴，或對2300萬人造成不利的後果？根本沒有！若是真的有，賴清德會選擇直接打，而不是用把他沒講過的話塞入他口中的方式，不是嗎？

侯友宜出線時，賴清德曾發聲明，期許這場選舉成為「一場凝聚臺灣共識的民主團結運動」，漂亮話才剛說完沒幾天，猙獰的面目就立刻現形，不僅造謠抹黑，更自居民主，往自己臉上貼金，把不同意見的政黨打成是挺獨裁專制。要講獨裁專制，用社維法辦反對黨，把NCC等獨立機關變成替民進黨利益服務的禁臠，連疫苗審議會議都不公開，且拒絕公布疫苗採購合約的民進黨，才是最黑箱、最獨裁、最反民主的政黨！

現在民進黨選情不利，就又想賣芒果乾來訴諸對立，欲再一次撕裂臺灣。可惜現在國際局勢已經變了，美國政府不再是那個希望兩岸激烈對立的川普政府，連拜登都尋求改善美中關係，表示「美中關係很快會解凍」，賴清德還尋求對立與仇恨，根本是過時而落伍，傷害臺灣的行徑。（作者為網路媒體工作者）

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