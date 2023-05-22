距離2024總統大選不到8個月，身為執政黨的民進黨，已確定由賴清德代表參選，民眾黨則預計將由柯文哲出戰，國民黨也確定由侯友宜代表出戰2024，希望能為國民黨打下勝利的一仗。

無論國民黨或民眾黨未來是否會整合？對於筆者而言，2024不光是台灣面臨選擇下一任政府的時刻，也是台灣人對於和平與戰爭選擇，這個選擇將會對後續四年的兩岸關係造成關鍵影響。為何如此說呢？以下為本文的分析。

首先，和平與戰爭的選擇不單僅有理性模式，從感性的角度來說，一個願意愛台灣、為台灣未來著想的選民，也會為台灣做出最好的選擇。若將台灣變成戰火摧殘的島嶼，不但徹底扼殺台灣的前途，也是一個無法對後代有所交代的選項。

第二，這七年多以來，兩岸關係已陷入嚴峻考驗，中國大陸雖然對台灣仍保持一定的克制，但解放軍對台的態度與作為，已漸漸地挑戰長期以來的和平與穩定。馬政府時代，海峽中線、台灣的防空識別區相對安穩，國人幾乎鮮少聽到共機、共艦擾台的消息，如今解放軍不但常態化逾越海峽中線，甚至在台灣後方（東半部）也時常出沒機艦，這些舉措造成台灣在戰略預警中越來越壓縮，也增加台海擦槍走火的風險。

第三，近年台灣在國際上的聲勢雖然高漲，但就實質面而言，台灣在國際社會中依然受到限制，尤其當兩岸關係惡化時，台灣連以「觀察員」身分參與世界衛生大會、國際民航大會組織的機會都限縮。外交上台灣失去九個邦交國，有些斷交的國家甚至與台灣維持超過一世紀的邦誼關係。外交資產的損失、國際社會參與的機會也被剝奪，這一切問題的根源皆源自於政府的兩岸政策。

第四，對於台灣而言，人民長期安居樂業於此，但如今兩岸情勢卻快速惡化。加以政府一味的親美態度，美國更不時地放出解放軍何時攻台的消息。台灣幾乎也處在備戰的氣氛，但對於避戰、謀和視而不見，甚至在政府的帶頭下更對避戰謀和嗤之以鼻。

第五，蔡政府執政下，兩岸的對抗已從政府直接擴大到民間百姓。兩邊人民之間在網路上的仇恨言論快速發酵，雙方之間不容易找出和平的氣氛，這不但是錯誤政策所致，也是台灣不能再將執政權交到民進黨手中的原因之一，若台灣民眾希望兩岸人民和平發展，應將錯誤路線的政黨淘汰。

2024選戰不但是左右台灣民眾命運的最後機會，甚至會牽連未來的兩岸走向時，台灣社會必須謹慎的思考，究竟要留給後代一個什麼樣的環境，是戰火摧殘下的台灣？還是和平又富強的台灣？選舉的一瞬間決定台灣的未來，假如社會上對於兵凶戰危的環境視而不見，對台灣而言反倒是危害甚鉅。（作者為淡江大學戰略所博士生）

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