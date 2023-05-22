七國集團（G7）廣島峰會召開前夕，大陸在西安舉辦「中國-中亞峰會」，兩場高峰會有互別苗頭之意，也彰顯大陸營造「全球東方」與美國所代表的西方集團對戰的意味，既是陸權與海權的爭霸，也是軍事與科技實力的持久戰。兩大集團持久鬥爭過程中，台灣如何選擇，攸關未來的命運。

全球東方 尋求新機會

過去西方國家一直把中國視為「東方」的代表，大陸也不否認自己是東方國家，拍了不少有關「東方」、「破曉東方」之類的電視劇。如今G7把西方國家都拉到地理位置更東方的日本廣島召開，對大陸而言，頗有大門口擺龍門陣的意味，也就同時召開「中國-中亞峰會」，套一句老話是「項莊舞劍、意在沛公」，用毛澤東的話就是「你打你的、我打我的」。

東西「新兩大集團」之間的鬥爭，雖然不似冷戰時期美蘇隨時可能爆發核戰那麼危險，但這場「新冷戰」更複雜，應對更困難。新冷戰以文鬥開始，是否會以武鬥為結束，猶未可知，相關國家必須謹慎。

至於中亞五國為何願意站在大陸這一邊，很明顯的，俄烏戰爭爆發以來，這些在政治與經濟上高度依賴俄羅斯的國家，因西方對俄羅斯的經濟制裁，經濟都陷入困局，政治上也出現可能遭到俄羅斯併吞的危機，唯有中國打出不干涉內政，又透過一帶一路建設強化各國基礎設施，對中亞國家當然是利多。

其實，蘇聯、東歐解體之後，美國為主的西方國家不斷拉攏中亞國家，尤其美國為了打反恐戰爭，多次利用吉爾吉斯的機場空運美軍進入阿富汗。但是，美國一方面借道中亞國家，一方面也趁機推動「顏色革命」，這是中亞國家對美國不放心的地方。

冷戰結束以後，大陸推行「北方外交戰略」，結合俄羅斯和中亞國家成立「上海合作組織」，共同維護北方與西部地區的安全。但是俄烏戰爭爆發以後，在西方國家制裁俄羅斯的壓力之下，雖然大陸沒有完全切斷與俄羅斯的關係，但是為了避免西方攻擊，大陸也扮演調解人的角色。只是，除了充當調解人，大陸也更積極的建構「全球東方」，以提前因應俄烏戰後世局的演變。

所謂「全球東方」，是俄烏衝突以來受到國際關係學界關注的新概念。根據俄裔學者安德列‧齊甘科夫的觀察，包括所有中亞國家在內的「全球東方」國家，在烏克蘭危機上頂住美國與西方的壓力，採取不選邊站的立場：既不支持衝突的任何一方，也不加入西方制裁或特別軍事行動。他認為不能從狹隘的民族主義和爭奪世界統治權的角度，理解「全球東方」的語境。這些國家的政策反映了通過互惠和對話，而不是對抗和衝突來尋求新的機會，更希望阻止俄烏衝突的蔓延。

大選投票 戰爭與和平

「全球東方」相對早就存在的「全球南方」，意義更寬廣，既具有地緣經濟上的意義，也有地緣政治上的意義。蔡英文政府所推動的「新南向」著眼於經濟意義，為「大舉西進」台商找尋一條不會把雞蛋都放在一個籃子的新方向。但在政治上蔡政府卻逆勢而為，把台灣安全完全寄託在美國的身上。兩岸關係因而陷入僵持與對抗，人心不安，蔡英文不得不高呼「和平是兩岸間的唯一選項」。

然而，蔡英文沒有告訴大家，和平選項的內涵是什麼？難道只靠「維持現狀」就能維持？還是要像賴清德所說的唯有維護主權，才有安全與和平。即使如此，民進黨所要維護的是台灣的主權，還是中華民國的主權？兩者最大差別在九二共識，民進黨不接受，因為他們認為接受九二共識，台灣就會變成中國的一部分。國民黨接受九二共識，因為它可以表述中華民國的主權，對大陸而言，是否接受九二共識，是獨與不獨的區別。

兩岸分離70餘年，台灣維繫與大陸的民族之情，同時在價值觀與政治、社會上融入西方體系，而成為東西方溝通的橋梁，如今中美激烈競爭，台灣若完全靠向西方，將自毀長城，更可能成為戰爭與和平的選擇，明年的總統大選難道不是避戰選擇嗎？