宜蘭縣民進黨立委陳歐珀涉嫌捲入im.B詐騙集團案，遭時力前立委黃國昌爆料，在2020年競選期間，免費使用im.B集團的辦公大樓作為辦公室與後援會等，經媒體連日報導，連綠營11位議員也看不下去，以議會黨團名義要求陳歐珀向社會大眾清楚說明，也建請中央黨部盡速對本案進行相關調查及說明處理。

21日深夜陳歐珀雖已發表退選聲明，表示清白無價誓死捍衛，但本案疑點重重，豈是他所謂顧全政治大局退選，就可讓此事輕輕放下？陳歐珀為從政多年的政治人物，民進黨對其過去所做所為，怎可能不知？這對治安單位近來全力打擊詐騙又是多大的諷刺？

還有所謂第一場打詐記者會是陳歐珀發動的說法，這不正是說一套做一套的典型，高舉著打詐的大旗，卻與詐騙集團關係匪淺，其他民進黨高層有無類似情形？還有多少「陳歐珀們」？

22日陳歐珀在記者會的說法更是讓人失望，他雖然說事先未與賴清德聯繫，研判他應該是希望不影響賴清德的總統選舉，也讓民進黨有空間對宜蘭立委選舉重新布局，但為何提到因為民進黨的DNA是守護台灣、共同團結挺台灣，這根本是濫用大家「愛台灣」、「挺台灣」、「守護台灣」的心，台灣人民是善良正直，絕大多數人不會騙人但也不想被騙，請不要再騙人民了！

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