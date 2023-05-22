國民黨2024總統參選人侯友宜批判民進黨用「二分法分裂台灣」，讓台灣陷入危機存亡的時刻；民進黨參選人賴清德反嗆，自由民主不是國民黨的DNA。賴的說法不只坐實民進黨為選票搞分裂，更忘了他毫無民主素養地指稱，「總統赴立法院國情報告是違憲」。到底誰才缺乏民主DNA？

國民黨正式徵召新北市長侯友宜，侯的戰鬥力瞬間飆升，狠批民進黨把台灣分裂成「抗中保台」與「親中賣台」兩種人，戳破賴清德「2024是民主與專制的選擇」謊言。侯並表態如果當選總統，將到立法院進行國情報告、接受全民監督，賴清德竟批評此為違憲。

賴會如此說有三種可能：首先是可能不敢得罪蔡總統，因小英不只不願到國會報告，甚至創下逾700天不召開記者會的惡例，如果賴呼應侯的說法，豈不賞了小英一巴掌？其次是沒熟讀憲法，不知《憲法增修條文》及《立法院職權行使法》明文規定總統可以向立法院主動提出國情報告要求，也能受國會提案邀請前往報告。

最後也是最可能的原因，就是賴本身缺乏民主素養，他擔任台南市長時以對抗黑金為由，不進議會接受民意監督多達232天，創下地方自治惡例。賴的理由是國民黨議長涉賄選，但他市長任內與地方黑金勢力糾纏不清，導致台南爆發震驚全國的88槍擊案，背後見不得光的龐大光電利益，難道就不是黑金？

賴清德譏諷自由民主不是國民黨的DNA，卻以違憲為由反對總統至國會報告，不論是什麼原因都違反民主常態，印證賴具有專制獨裁DNA，一旦當選總統必獨攬大權，怎可能赴立院做國情報告。