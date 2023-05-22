蔡總統今年520演說罕見表示歡迎港澳、對岸朋友來台。大陸國台辦5月19日宣布恢復旅行社經營台灣團客赴陸旅遊業務，陸委會表達歡迎態度，並呼籲陸方開放大陸民眾來台旅遊限制。距離兩岸恢復人員往來，轉眼間已經過去半年，但放開雙向觀光似乎還在原地踏步。

大交流民意擋不住

疫後兩岸經濟復甦都格外艱難，但至少在觀光產業，還能重現滾滾人流和金流，惠及基層民生。剛過去的大陸「五一」假期，出境旅遊井噴恢復，陸客赴香港觀光達到60萬人次，人均消費雖未恢復到疫情前，主因是陸港兩地已直通高鐵，許多遊客不選擇在當地過夜。而上述問題在台灣並不會出現，若陸客環島遊重啟，將給各縣市經濟帶來立竿見影的提振效果。

然而，恢復兩岸雙向觀光，經濟問題背後是複雜的政治問題。蔡政府目前對陸方有兩項要求：第一是要求重啟兩岸既有機制，展開不預設前提的協商，若不坐下來談、處理好目前遺留的技術問題，兩岸觀光就難以雙向開放。第二是要求陸方解除2019年8月下發的來台自由行禁令，以及疫情後頒布的團客禁令，否則無法實現對等、雙向的開放。

北京當然清楚民進黨政府打的算盤，透過許多動作給出回應：首先，兩岸協商需以九二共識作為前提，否則只能以民間人士或業者「穿梭模式」代為處理，例如去年底、今年初圍繞小三通的重啟，兩岸之間雖然沒有實現官方對官方的正式協商，但透過「穿梭模式」解決了很多技術問題。其次，恢復雙向觀光需要兩岸互有默契，以「你一步，我一步」的節奏逐步放開，此次陸方先提出恢復台灣團客登陸，應該是希望我方順勢恢復陸客赴台，但最終事與願違。

單純從技術面來說，兩岸透過既有機制處理雙向觀光開放議題，並不存在任何障礙。因為蔡英文上台7年來，兩岸關係即便演變到如此兵凶戰危的境地，兩岸觀光「小兩會」互設代表處的運作，至今沒有中斷。更何況，今年初大陸民航部門主動透過既有機制，致函我方對口機關，希望恢復兩岸客運航線和航點，1個月後蔡政府正式宣布兩岸客運復航方案，陸方也在隨後表達樂觀其成，這才促成兩岸恢復雙向交流的重要一步。

卡對等雙向非良策

依此為先例，若陸方主動透過「小兩會」管道向台方致函，希望台灣解除大陸團客來台禁令、恢復陸客入台證發放，並同時透過業界團體就技術問題達成共識，最終再由我方透過「小兩會」回函予以確認。上述模式既沒有直接涉及「兩岸談判」，因而擱置了九二共識的政治問題，也給了蔡政府「對等互動」的面子，若能依此精神折衷處理，相信恢復兩岸雙向觀光，至少是團客雙向開放的問題，或許能夠得到妥善解決。

辜汪會談30周年的紀念日並沒有過去多久，想當年兩岸之間的矛盾、問題不比現在少，也絕不比現在簡單，但回顧兩會協商歷史與幕後秘辛，許多共識都是一點一滴「磨」出來的。蔡總統本人以及政府兩岸團隊要員，都是參與1990年代兩會協商、汪辜會晤的親歷者，相信他們內心一定十分清楚，兩岸要共同解決問題、相向而行，以何種形式反而不是重點，誠意和信任才是重中之重。

如果沒有誠意，只是把「談」當做拖延、阻擋陸客來台觀光的藉口，民進黨政府一定會大失民心，最終擋不住「要交流」的民意潮水。小三通重啟前，行政院、陸委會曾再三強調「兩岸官方要坐下來談」，但最後有談嗎？還不是在民意壓力下開放了？同樣，蔡總統口中歡迎的港澳遊客，也是疫後政府逐步放開恢復的，難道我們和香港、澳門政府談判了嗎？

台灣民眾看得很清楚，交流就意味著和平，開放就意味著避戰，這就是恢復陸客來台觀光，在政治層面的最大意義。民進黨動輒指控在野黨操弄「和戰選擇」，事實上，自己才是把台灣推向緊張衝突的始作俑者。