蔡英文總統執政7周年開了記者會，細數自己執政以來的政績，一如外界預期，話只說了一半，只提做了什麼，絕口不提哪些沒做到，又有哪些愈做愈糟，還把台海危機的鍋甩給在野黨，說是「販賣戰爭恐懼」，千錯萬錯都是別人的錯。

蔡英文難道忘了，2020年總統大選，正是因為她販賣戰爭恐懼，化身「辣台妹」高喊「抗中保台」，大嗆對岸領導人習近平，贏得年輕族群支持，才從2018九合一地方選舉民進黨大敗的政治氛圍中「逆轉勝」，一舉拿下817萬張選票。

今年1月19日外交部長吳釗燮接受《英國天空新聞網》專訪，甚至公開表示，中國武力犯台的機率升高，而且他認為，2027年是北京最有可能採取行動的時間點，還警告「台灣的現狀可能無法永遠維持下去。」那究竟是誰在販賣戰爭恐懼？

其實，最積極在販賣戰爭恐懼的是美國，從政府、國會到民間，都把台海視為世界上最可能引爆衝突的區域。美國海軍作戰部長吉爾迪上將去年10月還提出警告，指美國軍方估計中國將在2027年取得攻台的優勢武力，但美軍不能忽視戰爭更早發生的可能性，2024年之前，甚至當年都有可能發生台海戰爭。

美國前總統川普今年初接受電視節目訪問更提到，第三次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發，「這是非常糟糕且危險的時刻」。

美國近年來的多場兵推都把兩岸開戰列入，今年4月美國國會與智庫在想定中共犯台的一場兵推中，就將美軍助陣台灣列入想定，雙方打了1個月，結果解放軍雖損失慘重，但台灣最終被攻下。

就因為美方不斷在販售戰爭恐懼，美國軍火商才會大舉組團來台，就連蔡英文出訪瓜地馬拉和貝里斯，過境美國與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派議員會晤，對方都在說自己能幫台灣加速取得已採購的軍事武器。

就連在台灣的「護國神山」台積電也被美國認為，將這麼重要的半導體供應鏈放在台灣太不安全，一心想把晶片製造的高階製程移轉到美國或世界其他各地，股神巴菲特為此甚至出清所有台積電的持股。如此公然在販賣戰爭恐懼，蔡英文吭都不敢吭，外交部還在點頭附和，卻反過來指責在野黨的不是。

無論是兩岸和平穩定、兩岸經貿往來，還是台積電，都是國民黨當年執政時期所留下，截至去年台灣對大陸貿易依存度仍逾4成，仍是台灣最大出口市場，也是維持經濟成長的重要動力，讓蔡政府執政7年期間，能繼續坐收這些政治紅利。

至於蔡英文執政7年之後又能為台灣留下什麼？是口罩等一堆「國家隊」？是正在侵蝕台灣農地的太陽能板？是透支未來子孫的錢，舉債支付的新式戰機採購、紓困、前瞻建設、海空戰力提升計畫等一堆特別預算？還是兵凶戰危的兩岸關係？