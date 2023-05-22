2024總統大選，侯友宜、賴清德、柯文哲就位，藍綠白主帥出陣，選戰的煙硝味、殺伐聲立即加劇，未來三角纏鬥或捉對廝殺，精彩可期。如以戰況膠著程度來看，堪比2000年連戰、陳水扁、宋楚瑜那次的經典之戰，而國民黨此番挾地方勝選聲勢再度挑戰，又讓人想起2020的功敗垂成之戰。

這兩次混沌選戰，國民黨都是飲恨敗北；但天道無常、選道多變，如果藍營與支持者知所惕勵，善加團結發揮，2024這次國民黨的機會已不可同日而語。

首先，侯友宜的戰力與支持度顯然比當年的連戰強；柯文哲雖靈活善戰，恐怕也無當年的宋楚瑜聲勢高，更無法充分結合當年的國民黨分裂力量；而賴清德又怎能與「選戰之神」阿扁相比呢！

其次，侯友宜雖無韓國瑜的口才與群眾魅力，但他有過去從警生涯所累積「鐵血戰警」、「治安鐵漢」的全國知名度，又有在新北市（含台北縣）長達13年的政績，加上本土基層出身成長的背景，不像傳統藍營推出的候選人那麼容易被抹紅；最重要的是，這次藍營從上到下，都清楚知道團結的不可挑戰性，至少目前呈現的是完全不同以往的凝聚力。凡此種種形象與條件，都讓侯友宜的突破重圍有了更理性的戰鬥意志。

國民黨要想勝選，下架民進黨，從團結黨內、爭取民眾黨選票回流，到南部選票少輸、贏得年輕人認同、主要政策的路線與論述等等，都還有太多需要努力改造、充實的空間，而其中侯友宜如何真正贏得愛台灣、愛中華民國的中間選民的心，也化解深藍選民的不滿或誤解，應該是全面吹起反攻號角的基礎。

無庸諱言的是，到現在都還有不少韓粉和深藍人，仍在網上傳著侯友宜當年擔任警職時和陳水扁、蘇貞昌的合照，這無非是對侯所謂「藍皮綠骨」表達不滿。問題是，何謂藍皮綠骨？藍皮綠骨到底有何不好？

侯會給人如此感覺，與他的本土基層出身（嘉義人、父親在市場賣豬肉、警察公務員）有關，所以他過去較少也避免涉入政治議題，和國民黨的關係、感情也不深。正因如此，他讓某些深藍族群認為他從骨子裡就不是藍的，認為他不是自己人；相對地，侯也因與國民黨不親，所以很難被扣上權貴子弟或賣台的紅帽子，碰上選舉，侯的模糊屬性更有利於他將選票向兩邊極大化。

其實說白了，以侯友宜當年「明星警長」的行情，扁政府時代早就多次想拉攏他效忠、甚至入黨，但侯可有任何踰越分際的言行？為什麼不反過來看，侯那時「奇貨可居」卻對執政的民進黨「抵死不從」，這還不好、不對嗎？再說，如果警政首長都真的投身綠或擁抱藍，這還是我們要的行政中立嗎？

侯友宜真正的問題是，之前他對選總統的被動消極、對國民黨活動的甩鍋切割，在他現在被徵召後如何積極承擔，重新贏回信任，以及如何強化他對兩岸、國際政策的論述與團隊；至於藍皮綠骨的失焦亂扯，真的不必了。

（作者為資深媒體人）