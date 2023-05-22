過去幾年，美國頻打「台灣牌」，不斷利用台灣作為其「印太戰略」的棋子，謀求遏制中國大陸和平發展。拜登政府上台後，繼續採取各種手段加強與中國大陸全面戰略競爭，「對抗中國」成為美國兩大黨為數不多的政治共識，而台灣也投桃報李，與之配合呼應。民進黨政府全面貼靠美國，積極配合美國「印太戰略」，以強化台美關係作為推動台獨的外部政治支撐。

一、美對台逐步「殖民化」

蔡英文政府執政以來，由於不承認兩岸同屬一個中國的「九二共識」，一邊倒的依附於美國，服務於美國的對華遏制戰略，持續在各個領域挑釁中國大陸，破壞兩岸關係的和平發展，致使兩岸關係持續惡化，陷入惡性發展的螺旋之中。拜登政府上台以來，美台軍售持續升級，助台構建「不對稱戰力」，美國政府持續展開對台軍購。美國25家軍火商組團訪台，在台北國際會議中心舉辦台美國防產業論壇，研討台美未來在軍火工業可能的合作方式，美國打造台灣成軍火庫的脈絡逐漸清晰。美國不僅是來台販賣軍火，更是販賣戰爭、販賣死亡。

拜登曾言美國有所謂「毀滅台灣計畫」，美國政客們叫囂著要把台積電摧毀，這樣可以避免將台積電拱手讓給中國大陸。美國「毀台論」的邏輯就是以摧毀解放軍為目標，為此不惜犧牲掉台灣的基礎建設，讓台軍與解放軍打「巷戰」，絲毫不關心島內2300萬民眾的死活。關於拜登「毀滅台灣計劃」的言論一經爆料，就像一劑猛烈清醒劑，讓島內網友炸了鍋。一部分還對美國「協防台灣」抱有幻想的人也產生懷疑，如今「疑美論」已逐漸成為台灣社會的主流共識。

拜登簽署的2023財政年度「國防授權法案」，除了對台灣的軍事援助和貸款外，一項提供美國官員到台灣學習、工作的「台灣學人計劃」引發討論。這個派遣計劃歸列在「台灣獎學金法案」之下。2023年以來，美國的駐台人員也在不斷增加，通過這些手段等於又向台灣派出了美軍顧問團。美國強拉台積電赴美建廠，掏空台灣高科技。可以看出，美國要派人直接掌控台灣的政治、軍事、經濟大權，逐步將台灣「殖民地化」，這樣才能放心地把各式先進武器賣給台灣、部署到台灣，美國才能順手地對中國打「台灣牌」。顯而易見，美國正在把台灣變成「火藥桶」，最終遭殃的還是台灣廣大的升斗小民。

民進黨政府持續挑戰兩岸一個中國原則，為了政治私利甘當美國反華遏華馬前卒，在國際上散佈「一中一台」等台獨論調，不惜出賣台灣民眾利益配合美國對華「脫鉤」「斷鏈」，加大力度拉攏滲透美國國會，拿島內民眾的血汗錢購買軍火，最終只會給廣大台灣民眾帶來深重禍害。

二、中國大陸強勢出手 反獨促統力度大增

台美關係的持續升級，破壞了固有的台海平衡狀態，不斷突破中國大陸在台灣問題上的原則底線，引發中國大陸的強烈不滿，迫使中國大陸採取政治制裁、軍事威脅、經貿審查等手段對台施壓。過去幾年裡，中國大陸曾列出多份清單，對一些頑固台獨分子實施終身追責和制裁，先後把蘇貞昌、游錫坤、吳釗燮、蕭美琴（兩次）等人列入台獨頑固分子清單。

近期中國大陸方面對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」兩家機構採取了懲戒措施。「遠景基金會」偏重對外政策及美、中、日等大國關係研究，也肩負搜集與分析「情資」等功能，民進黨政府安全會議、對外事務主管部門、安全部門都有固定董事席次。「亞洲自由民主聯盟」則根本無關「自由」「民主」，不過是民進黨的「附隨組織」，為干預香港事務、「仇中反中」搖旗吶喊。

在軍事威懾方面，日前中國解放軍東部戰區在台灣島周邊開展環台島戰備警巡和「聯合利劍」軍事演習，為期三天的軍事行動目的明確，就是針對台獨勢力，針對蔡英文過境訪美。軍事演習是台獨勢力的緊箍咒，台獨勢力跳得越高，緊箍咒就勒得越緊，可以預見只要台獨勢力繼續有所動作，這類軍事行動就不會停止。

在兩岸經貿領域，中國大陸商務部宣佈就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，台灣政府長期單方面大量限制大陸產品輸入，這是客觀事實。中國大陸商務部依據世貿組織非歧視原則和中國大陸有關規定，可以說是完全正當合理。假如中國大陸依據調查結果展開對台懲罰性措施，最終結果很可能會影響到兩岸的經貿往來，毫無疑問受到巨大衝擊的還是台灣的相關從業者。

三、台海局勢持續緊張

短期內中美戰略競爭態勢將不會停止，台灣在中美對抗中的戰略價值將會愈發彰顯。民進黨政府全面倒向美國對抗中國大陸，導致兩岸關係不斷惡化，但除了向美國交不斷增長的保護費，台海緊張局勢持續升級之外，並沒有為台灣民眾換來任何實質利益。

如果民進黨政府枉顧廣大台灣民眾切身利益，將台灣置身於戰爭的危險境地，將是一種不負責任且不明智的做法。歷史終將證明，民進黨政府借助外部勢力圖謀搞台灣獨立，只會給島內帶來深重災難。對於日趨嚴峻的台海局勢，台灣社會憂心忡忡。

面對2024年大選來臨，各方勢力已經摩拳擦掌，未來不管是代表台獨勢力的民進黨賴清德，還是國民黨的侯友宜，以及民眾黨的柯文哲，對於中國大陸來說誰當選其實都無足輕重。若國民黨重新上台，在中美戰略對抗的背景下，迫於美國壓力，兩岸關係其實也難以回到2016年之前的狀態。

而若賴清德上台，若其加速推動台獨進程，最終的結果也將會是加速中國大陸解決台灣問題的步伐。因此甚至中國大陸有一股聲音認為，即使國民黨上台，也是會繼續延續維持現狀、拒絕統一的路線，倒不如就讓賴清德當選更好。在中國整體國家發展戰略預定規劃下，解決台灣問題已經成為不可繼續拖延下去的事項。由此觀之，當中國大陸認為，和平統一的方式在有限時間內已經失去希望之時，運用武力方式統一台灣將是不得不的選項，因此未來在台海地區發生戰爭的風險將會不斷上升，但美國究竟在「保護台灣」上發揮多大作用，是否會不惜與中國大陸在台海一戰，也是各方都時刻關心的問題，也因此「疑美論」才可以在島內甚囂塵上。

中國大陸解決台灣問題、維護國家領土完整的信心與決心毋庸置疑，而美國「保護台灣」以及台灣自身進行戰爭抵抗的決心令人懷疑，尤其是對於台灣普通民眾而言，又有多少人願意上戰場為台獨而戰。須知台灣不是烏克蘭，中國大陸也不是俄羅斯，台灣問題更無法與俄烏衝突相提並論。兩岸之間的歷史文化紐帶，經濟與社會等各個領域的密切程度，以及台灣極其重要的戰略地位，都已經決定了中國大陸絕不會放棄台灣，台灣也離不開中國大陸，台灣與大陸根本無法分開。兩岸民眾同屬中華民族，同根同源，休戚與共，兩岸雙方都應當運用政治智慧，竭力避戰而非求戰，以2300萬台灣民眾根本利益為福祉，營造台海兩岸共同繁榮發展的新紀元。（作者為自由撰稿人）

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