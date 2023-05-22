由於遭到揭發與「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙相關人關係密切，民進黨立委陳歐珀21日透過臉書宣布，退出2024宜蘭立委選舉，成為第一個因im.B倒地的綠營政治人物。

然而，涉嫌吸金詐騙25億元、坑殺數千人的im.B詐騙案絕不可到此就結束，除了陳歐珀可能涉及的刑事案件必須繼續追究，包括台北市議員徐巧芯公布行政院副院長鄭文燦等人出席該公司活動的照片，以及傳說中曾參與im.B詐騙案主嫌曾國緯餐敘的民進黨兩位大老等，他們究竟與此案有什麼關係，仍有待釐清。

此外，現任民進黨黨主席且代表民進黨參與2024總統大選的賴清德，至今竟仍對此案未置一詞，也令外界相當不滿，難道賴清德打算繼續裝作沒看見嗎？

賴清德在今年1月當選民進黨主席，宣示要以高道德標準贏回人民的信任，不料，他很快就遇到民進黨一連串「牛鬼蛇神」的爛事。賴的子弟兵如台南正副議長邱莉莉、林志展等多人涉嫌賄選、他主掌台南市時期的官員陳宗彥涉及接受性招待及喬事等等，一件比一件更難堪。

就連賴清德針對2024年立委選舉所要求的「誠信條款」，即除了艱困選區或無現任立委選區外，其餘不建議現任議員參與，也早就破功，並被認為是為了保護新潮流立委，失去道德正當性。另一方面，儘管前新竹市長林智堅已經卸任，然而，他任內公共工程一再出包，如斥資12億元的新竹市立棒球場日前因雨出現球棒櫃四處漂流的景象，被指棒球場根本毫無排水功能，問題重重的球場仍有待繼續調查。更別說，賴清德擔任台南市長任內的爐碴案等諸多涉及不法案件，也還在進行司法審理的程序。

總統蔡英文日前舉行執政7周年記者會時，有媒體問及賴清德是否具有擔任國家領導人的特質，蔡英文大大讚美了賴一番，並說他有5大特質，很適合擔任總統，而蔡英文提出的5大特質全都涉及國際和國安。

姑且不論，賴清德在外交上最讓人難忘的「事蹟」，是2022年1月28日參加宏都拉斯總統就職典禮時，他刻意用「碎步」悄悄靠近美國副總統賀錦麗，製造兩人同框的所謂「外交突破」之外，他在外交領域根本就沒有什麼突出貢獻，蔡英文對賴清德的肯定沒有與內政相關者，顯然在她的眼裡，曾經擔任1年4個多月行政院長的賴清德，內政上乏善可陳，所以蔡英文也講不出賴有什麼優點。

至於繼蔡英文之後擔任民進黨黨主席的賴清德，面對黨的治理與領導，顯然也缺乏寬容與自省。民進黨認為日前宣布退出民進黨的前立委郭正亮的發言「明顯詆毀本黨，嚴重破壞黨譽」，所以決定要把他趕出去。然而，真正破壞民進黨黨譽的是論文抄襲的「林智堅們」、是涉嫌全家被詐騙集團包養的「陳歐珀們」。可悲的是，這些做錯事的人不得不退選，竟然還敢口口聲聲說要維護清白、要對抗政治追殺云云，真是無恥至極。

如今賴清德所面對的是一個吃香喝辣到無法無天的利益集團，從中央到地方，民進黨的集體貪腐已到了失控的程度。民進黨與惡的距離如此之近，2024民意必將全面反撲。

（作者為資深媒體人）