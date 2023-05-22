賴清德批侯友宜，說民主不是國民黨的DNA，其實民主也從來不在民進黨的DNA裡。是否為民主政黨，應看其掌權時的表現。陳水扁執政時為了阻絕紅衫軍聲勢蔓延，聯合綠色縣市長違法遏止人民的遊行；蔡英文執政，所有獨立機關成為東廠與側翼，監察院從事政治審查，NCC聽命蘇貞昌與綠色派系，甘任權錢競逐場，更別忘了侯友宜正是民進黨打算以行政權獵殺的對象。

民主從來不在任何人的DNA裡，自古而然。英國《大憲章》號稱近代自由民主的起始，本質只是「貴族的條款」(the Articles of the Barons)，貴族捍衛自身既有利益鬥爭國王，逼國王簽下的降書。波蘭的民主起源早於多數歐洲國家，其「黃金自由制」採國王選舉制，議會限制國王權力，也可以推翻國王，但這是貴族才有權的民主。《威斯特伐利亞和約》奠基近代民族國家的形成，喀爾文教、路德教、猶太人得以有權生存，但這是貴族間的鬥爭，諸侯挑戰皇權、王朝挑戰教皇。美國號稱人類民主的標竿，其獨立革命源自於關稅危機，殖民者為了茶葉利益挑戰英國王權，在美國建國先賢山繆·亞當斯的理論包裝下，暴行成為捍衛憲政權力的義舉。

現代民主體制的建立，從來不是來自人類的DNA，也非源自普世博愛的理念，而是權力競逐的結果，在血腥鬥爭與利益妥協的過程中，民族國家的有權者逐漸學會拿「民主自由」的口號當包裝，號召無權者跟隨。

社運前輩蔡建仁曾為文指出，所謂的民主國家、想像共同體，以信念當包裝皆是荒謬。他特別批判黨外運動乃至民進黨的民主主張和建國理想，是新興資產階級的乾嚎，他說：「建國的道理需要杜撰，自由主義者會編稱平等、公義等等，儘管是美麗的芭樂票，訴求不失理想性，對現實起了鞭策的作用；唯保守主義者喜歡民族大義，把國家化約為種姓血系，從而把人造物的國家給自然化、永恆化、神聖化，在這種魔咒下，人民俱成火牛陣，如此這般建國、衛國與愛國，是可怕的，完全沒有正當性。」

蔡建仁的論述不是後現代的文字玄學，正是今日台灣民主體制的病灶，在「愛台灣」口號下民進黨談「防衛性民主」，號稱以限制民主的手法才能捍衛民主，正戳穿了民主口號儘管有理想性，常是芭樂票，只要高喊愛國愛台，就可以凌駕民主精神與原則。具體呈現在蔡英文政府治理下的政績，就是國安五法修惡，連高舉進步價值的社運團體都幫腔高喊「防衛性民主」。

如果民進黨版的防衛性民主講得通，那中共主張的人民民主或無產階級專政也講得通，中共論述是為了捍衛無產階級政權，保護工人農民自己的國家，必須限制資產階級的政治權力，並且圍堵帝國主義在內的外國勢力介入。在台灣，文化部要求大陸黨政軍出版品需經審查才能來台，擔心童書裡出現五星旗，認為這是台灣面對認知作戰必須執行的防衛性民主機制。

當民進黨說「台灣的狀況比較特別，因為中國的手一直在那邊伸」，其邏輯與中共講「擔憂外國勢力介入中國內政」一模一樣。不管民進黨與中共都自認是正義的小飛俠，挑戰其權威與主張的就是敵人惡魔黨，就是不愛國，不愛台灣或不愛中國。

民進黨執政反民主的趨勢，包括獨立機關淪落在內，正是政權內部糾錯機制崩毀，民間社會也無能制止政治黑手與行政濫權，獨立機關政務官、知識分子、NGO一起當圍事的小弟。權力才是DNA，民主不是DNA。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）