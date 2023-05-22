近日一位朱姓男子，大鬧超商，兩位員警都遭到此男子暴拳攻擊，其中一位員警還被打到腦震盪，但在制伏過程當中，員警持警棍朝著朱男揮擊12下後加以上手銬，卻遭質疑執法過當，警方高層立刻對該警員記過2次，此種顢頇懲處，令人無法接受，站在第一線最辛苦的員警不該受此處分。

朱姓男子是位健美選手，且曾擔任特戰傘兵，體格壯碩，影片中就可看到朱姓男子多次出拳攻擊兩位員警的頭頸部，幸好朱姓男子未持任何凶器，否則照此朱姓男子致命攻勢，兩位員警可能凶多吉少，而員警揮擊警棍，也是要盡速壓制朱姓男子，避免他持續暴走傷及路人，如今卻被無情懲處，讓這些基層員警情何以堪。

這就是基層員警所戲稱「開槍上法院，不開槍去醫院」，值勤當下是否能開槍？要開幾槍？整體反應時間都非常的短，但只要開了槍，報告就寫不完，後果更是都由員警自己承擔，政府就是雙手一攤，要你自行負責和負擔賠償。

2019年員警李承翰在嘉義火車站，處理鄭姓嫌犯逃票事件時，遭對方攻擊身亡，李警官為保護民眾，不顧身上已身中多刀，奮勇地制伏歹徒，但一條24歲的生命就此消失，蔡英文出來講幹話，說要提升警方執勤安全「要錢給錢、要人給人」，但警方沒有任何改革。2022年台南又發生殺警奪槍案，兇嫌瘋砍兩位警察50多刀，導致兩名優秀員警壯烈殉職，但此三位員警的犧牲並沒有喚醒冷血的蔡政府，惡徒弒警的當下，警員如何自保？用槍時機與責任歸屬？此老問題依舊沒有任何解決，這就是整體警政體制上出了大問題，政府必須真切地面對基層員警遇到的問題進行檢視。

可惜，這就是台灣，標準的今日公祭，明日忘記，每次出事，長官們就打打嘴砲，上上電視，道個歉就當作沒事了，死的永遠都是站在第一線的執法警員，基層就是該死。當意外發生時，蔡英文又只會出來表達震驚、遺憾、難過，但對於要如何避免類似事件再發生，卻絕口不提，警員們的犧牲，其實就是蔡政府的官僚殺人。（作者為民眾黨中央委員）