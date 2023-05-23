作為距離台灣最近的省分，近年來，福建全力打造往來便捷、合作緊密，政策開放、服務貼心，情感融洽、心靈契合的台胞台企登陸第一家園。越來越多台胞選擇扎根福建，在這裡學習、生活、創業、工作。台胞邱鳳麗便是其中之一。

●「登陸」初體驗：大陸真的很大

「轉眼間來大陸已經19年了。」來自台灣花蓮縣、現年62歲的邱鳳麗稱，一路走來，看著寧德市跳躍式的發展，感到很震撼。

2001年，邱鳳麗的兒子考入福州市的一所大學唸書，聽聞大陸經濟社會環境不錯，邱鳳麗便和丈夫郭先生於2004年從台灣來到大陸生活、創業。後經在寧德發展的台灣同胞介紹，便「扎根」在寧德。

「和印象中的大陸有著天壤之別。」邱鳳麗回憶道，那時候的大陸雖然正處於大開發的階段，但生活環境等都還是不錯的。

初到寧德時，飲食的差異讓夫妻倆頗為不適應。邱鳳麗說，她和丈夫的飲食習慣比較清淡，而寧德這邊相對來說口味會重些，「(以前)基本都是自己煮了吃，經過多年的生活，現在也習慣了」。

隨著時間推移，邱鳳麗夫妻倆慢慢地融入了大陸的生活，也走過了一些地方。「到了這邊親身體驗後，才感覺到大陸真的很大。」邱鳳麗感歎道。

邱鳳麗夫妻在福建的居所。（作者提供）

●夫妻同心創業：雖然忙碌，但收入不錯

在台灣時，邱鳳麗夫妻倆從事的是養殖行業，到寧德後便選擇了「老本行」——養殖鮑魚。經過多次實地考察，他們最終將養殖基地選址於寧德市霞浦縣長春鎮呂峽村，並購置車輛往返於寧德和霞浦。

「那時候每天都要來回跑，不僅不方便還比較浪費時間。」邱鳳麗告訴記者，大概經過半年的時間，便直接從寧德搬到霞浦養殖基地居住，不僅能照顧到生意，也不用兩頭跑那麼累。

2013年，因市場變動，邱鳳麗夫妻倆將養殖品種轉換成南美白對蝦，每年5月底到10月初，是他們倆最忙碌的時候。邱鳳麗說，每天早上5點就要起床到養殖場，一直忙到晚上11點左右才回家休息，「但收入不錯，每年產值在一百五六十萬元人民幣左右，主要銷往福州、深圳、上海等地」。

從鮑魚養殖到南美白對蝦養殖，邱鳳麗夫妻倆一直都是自己經營，旺季時，會階段性招一些工人。邱鳳麗說，他們養殖的蝦質量好、賣相好，很多人通過中介找到他們進行採購。

邱鳳麗在福建養殖南美對蝦。（作者提供）

●惠台政策釋放紅利：給了我們很多幫助

「扎根」大陸19年，夫妻倆因工作的原因很少回台灣，主要通過微信等與台灣的親人朋友聯繫。邱鳳麗說，只回了台灣六七次左右，經常會和家人視頻聊天，互相瞭解生活情況，「親戚朋友也有來大陸遊玩，都說這邊方便，高樓大廈多，感受到了大陸的繁華」。

近年來，邱鳳麗切身感受到大陸「31條措施」「26條措施」「11條措施」以及福建省「66條」「42條」具體惠台措施的落地。「在政府指導、資金貸款扶持等方面，受益良多。」邱鳳麗稱。

如，2020年11月，中國人民銀行寧德市中心支行、寧德市台港澳辦頒發了寧德首批《台企台胞金融信用證書》。該證書是對在寧德創業就業且信用記錄良好的台企台胞的一種認可，讓在寧德的台企台胞享受與大陸同胞同等金融服務。

邱鳳麗，便獲頒了《金融信用證書》。「寧德市、縣兩級統戰部門及台港澳辦對我們非常關心，給了我們很多幫助。」邱鳳麗說，他們從台灣過來，難免在辦理一些業務上會遇上一些困難，政府部門就會及時地幫助協調；霞浦縣台港澳辦還幫助他們在霞浦縣城爭取到一套廉租房，在遇到颱風季節的時候，有地方可居住，「太感謝他們了」。

幾年前，邱鳳麗夫妻二人將在台灣的房子賣了。她說，在大陸定居了，已經習慣大陸的生活了，以後偶爾回台灣走走，看看親戚朋友，也希望以後兒子能來大陸發展。（呂巧琴、林榕生）