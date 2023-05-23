地狹人稠的台灣，為了獲得工作機會，年輕人以及弱勢群只好離鄉背井的「漂」往都會區。但即便有較多的工作機會，如何解決「住」的問題，乃是無可迴避的課題。姑不論都會區的高房價，讓低薪階級的職工必須不吃不喝20年才買得起房子；即使退一步想要租個房舍做為「一枝之棲」，但從2016年民進黨再度執政以來，不只全台房價已飆漲超過25％，連租金的漲幅平均也超過2成。結果不只促使首善之區的台北市人口近六年來已大幅流失19萬人，年輕族群到都會區的「失落感」，甚至可能成為明年總統大選時，導致民進黨未能繼續執政的關鍵變數。

容或是已經感受到此一「致命性」變數，總統蔡英文在520就職七周年的演說中承諾，在供給面上，未來除繼續興建社會住宅，還希望能提供「平價住宅」。儘管如此，日前執政團隊一再「失言」，也凸顯出官員對應房市的心態。

例如副總統、民進黨主席賴清德日前在與政大學生座談時，於回應有關高房價議題的提問時，他的一句「你有沒有注意到房價現在在降？」沒想到卻引發軒然大波，讓在野的民眾黨與時代力量發言人不約而同地出聲撻伐。

無獨有偶，內政部長林右昌於17日應邀到三三會專題演講後，於答覆關於「青年購屋積金」的進度時，認為「現在年輕人買不起房子不是真的買不起，而是沒有規劃，或是地點與區位價格太高」的說法，同樣也引發網友炸鍋。

在高房價議題已成為年輕人與網民高度關切的話題之氛圍下，更沒想到勞動部政務次長李俊俋，於18日前往立法院備詢時，同樣面對都會區房價、租金太高的話題，李俊俋的回應竟然是說「不僅青年買不起房，中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房。」姑不論他的這番說辭，是否要藉機順勢推銷他故鄉相對較低廉的房屋，但同樣立即引發網友的一片噓聲。在立法院現場，更是被在野黨立委批評為根本是不食人間煙火，以及坐實民進黨政府基本上就是完全拿不出任何對策，無能又擺爛，卻又不肯承認錯誤的只是在「練肖話」。

針對高房價之下執政團隊接二連三的「失言」風波，姑不論對明年的大選到底會產生多大的「後遺」。三三會17日之所以邀請林右昌前往演講有關政府住房政策議題，理事長林伯豐於會前接受採訪時，就以產業界的角度，務實的提出有關住房政策的五點建言。於此，不妨逐一介紹其建言內容、以及解讀未來落實的可行性與路障：

其一、三三會開宗明義的建議政府應建立長期，全面的住宅政策。而同時在供給面、價格面和制度面，也應兼顧產業的能否健康發展。進而並建議首要解決的是「租房」問題，再解決「住房」問題。三三會的這番論述，尤其特別強調應兼顧產業的健康發展，雖然也可視為是在為業界發聲，但設定化解住房問題的優先順序，比起公務體系的一廂情願甚或好大喜功，期盼能有驚醒之效！

其二、針對都會區建地難求的困境，三三會主張應全面整頓公有閒置土地，興建「只租不賣」平價租金的社會住宅。同時更有創意的建議在規劃推動私校退場機制的同時，應可將其土地轉移為老人住宅的興建使用。然而，諸如建議將軍方閒置營區予以改建為青年社會住宅，最大的阻力自然將是如何讓國防部願意配合？而私校退場改建老人住宅，內政部同樣也要面臨與教育部跨部會協調的考驗！

其三、建言也點出，儘管目前的住宅法雖已明訂，有關社會住宅的興辦，地方政府應課徵的地價稅與房屋稅得予適當減免，但目前各縣市的做法卻不一，固而建議應修法一律免徵。但因為地價稅及房屋稅屬於地方稅，想要讓各縣市同意免徵，恐怕更是不易。而如果因而產生的稅損，改為由中央統一撥補，內政部同樣要面臨財政部的變數。

其四、有關民間興辦社宅融資難以取得，造成推動困境。這固然是三三會代表業界的建言，但是如果執政當局真的有心推動廣建社宅，以滿足青年及老殘的民住需求，則主管的金管會理應主動出面協助提供融資平台。但也許內政部沒想到這一點，而金管會則是認為事不關己。要排除此一路障，恐怕有勞陳建仁院長費心了！

其五、建議有關都更及危老重建，應簡化流程並縮短審議時間，及放寬容積管制，誘發民間發起自主危老都更的意願。有關此項建言，同樣也是從業界的角度出發，但是冗長的審議流程，以及缺乏足夠誘因，卻可能使都市老化、社宅用地難求的困境無解。到頭來，只看到冠冕堂皇的公共政策計畫文本，實際運作起來卻是寸步難行。要擺脫這樣的「宿命」，如何從「知易行難」進階到「知難行易」，不只是執政團隊明年大選的關鍵考驗，其實更是有心從政者不可或缺的「民主」素養了！（本系列完）